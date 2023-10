Isco da gracias al destino por reencontrarse con Manuel Pellegrini: "Su fútbol me gusta mucho"

Isco es un futbolista que le ha ofrecido muy buen rendimiento a Manuel Pellegrini. De hecho, el talentosísimo volante ofensivo español le dio la victoria por 2-1 al Betis ante el Sparta Praga por la segunda fecha del Grupo C de la Europa League.

Aprovechó un preciso centro del campeón mundial Guido Rodríguez para decretar el triunfo con un potente y bien ubicado cabezazo. Después del encuentro, Francisco Alarcón conversó con los medios de comunicación y habló de la especial relación que tiene con el Ingeniero. Lo ha dirigido en 92 partidos: aportó 18 goles y 11 asistencias.

“Ha confiado mucho en mí. Eso es básico para un jugador. He tenido suerte de haberme cruzado con él tanto en el Málaga como ahora en el Betis”, aseguró Isco en una entrevista con nuestro corresponsal en Europa, Enzo Olivera. El ex Real Madrid no se quedó sólo con eso.

Valoró la idea de juego que tiene el experimentado DT chileno. “Es un entrenador que hace un fútbol que me gusta mucho. Estoy muy contento”, afirmó el futbolista de 31 años, quien llegó al cuadro bético tras haber estado en el acérrimo rival: la temporada 2022-2023 la disputó en el Sevilla.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. ¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!

Isco le deja un recado a Manuel Pellegrini: “Si todos estamos bien, mejor para él”

Isco Alarcón hizo que el Betis de Manuel Pellegrini ganara sus primeros tres puntos en la Europa League. Además de los elogios para el ex adiestrador del Manchester City, también se refirió a la pelea por el arco que protagoniza el chileno Claudio Bravo y el portugués Rui Silva. Aunque no entró en detalles particulares, escogió la visión general.

“Al final la temporada es muy larga. Hay lesiones. Vamos a necesitar a todo el mundo, son muchos partidos y muchos minutos”, manifestó el ex jugador del Valencia, quien sabe que hay lugar para que todos muestren su talento. De hecho, cree que eso es lo mejor para todos.

Por eso, afirmó que “mientras todos estemos bien es mucho mejor para el equipo, para el entrenador y para conseguir los objetivos”. De momento, el Betis y el Ingeniero afinan detalles para visitar al Deportivo Alavés en Mendizorrotza. Se jugará el domingo 8 de octubre a las 13:30 horas, según el horario de Chile continental.

¿Qué dijo Isco tras la victoria del Betis?

¿En qué lugar marcha el Betis en la tabla de La Liga?

Betis marcha en el 7° lugar de La Liga en España.