Secretos de un reportero con Jorge Said presentará el episodio titulado “Las arenas encantadas de Arabia”. En esta edición especial, Jorge, junto a su amigo Harold Mayne-Nicholls, periodista y dirigente de fútbol chileno, recordarán su paso por la ciudad santa de Medina.

Compartirán detalles sobre cómo lograron ingresar y grabar en una de las mezquitas más sagradas y restringidas del mundo, ubicada en la ciudad de Jeda, además de explorar importantes zonas arqueológicas y vivir un fascinante viaje en el que descubrieron camellos ganadores de concursos de belleza, sheiks y jeques árabes.

En este capítulo, Jorge inicia una conversación con Harold Mayne-Nicholls, con quien mantiene una amistad de varios años desde su época como estudiantes de periodismo en la Universidad Católica.

Harold Mayne-Nicholls estará en un nuevo capítulo de Secretos de un reportero

Durante el episodio, que se estrenará este jueves a las 22:00 horas en 13C, Jorge rememora aquellos años y sorprende al público al revelar una faceta poco conocida de Mayne-Nicholls, quien era reconocido por sus compañeros como un excelente fotógrafo. Jorge relata:

“Yo quiero recordar que conocí a Harold como fotógrafo de un diario de Concepción. No sé si Harold se acuerda en la escuela de periodismo, porque nosotros somos de la misma escuela de periodismo, la Escuela de Periodismo de la UC. Harold ya venía con unos lentes que a todos nos sorprendían, porque eran lentes de 200 milímetros, de 300 milímetros”.

“Desde ahí que he visto admiración de Harold y el respeto que tiene, además de la excelencia en sus fotografías. Hubo un momento en que en estas reuniones me regala un libro, un libro de los arcos del fútbol, por lo tanto yo no tenía ninguna duda de que íbamos a hacer una excelente dupla”, expresó.

La aventura que ambos amigos y periodistas emprenden en este capítulo se desarrolla en el contexto del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. Mientras cubrían el evento, fue Harold quien sugirió a Jorge expandir los límites del viaje original para embarcarse en lo que se convertiría en una experiencia única por Medio Oriente.

Acerca de esto, Harold comentó: Arabia Saudita venía de ganarle a Argentina, entonces después de eso, que era el gran golpe del Mundial, nadie lo podía creer. Hablamos y de repente yo te digo, Jorge, por qué no nos vamos a Arabia Saudita y vemos el partido contra Polonia allá en vez de verlo en Qatar”.

“Bueno, obviamente tomamos el auto y descubrimos que no era tan fácil. Había que dejar el auto estacionado, había que tomar un bus, tomar otro bus, no teníamos visa y, a pesar de que nos habían dicho “no se puede entrar”, no sé cómo conseguimos la visa”.