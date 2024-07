Fernando Solabarrieta habló de su separación de Ivette Vergara, con quien tuvo tres hijos y compartió por más de dos décadas. El periodista deportivo que hoy trabaja en Radio La Metro aseguró que no volverá a tener una relación y que fue Vergara quien puso fin a su historia.

Solabarrieta fue parte del estreno de Haciendo Match, pódcast conducido por la actriz Yamila Reyna y que está disponible en YouTube y Spotify. “Hace un mes no estoy con Ivette Vergara. Hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás”, contó el periodista.

“Yo me enamoré una sola vez y ese amor lo voy a respetar para siempre. Nunca más me voy a enamorar, nunca más voy a tener una pareja. Tuve una mujer, que es la madre de mis hijos, y eso lo voy a respetar para siempre”, agregó.

Cuando Reyna le preguntó qué es lo más loco que hizo por amor, respondió que “sufrir. Por eso, nunca más. Tuve una hermosa relación de pareja, tuve un matrimonio espectacular que lamentablemente se terminó, con tres hijos maravillosos y ya está. ¿Por qué volver a tener una relación? Amar es sufrir”.

Fernando Solabarrieta: “Ivette Vergara terminó”

Más adelante, Yamila Reyna le consultó a Fernando Solabarrieta quién le puso fin al matrimonio. “Ella, lo vio todo el público”, respondió el periodista, haciendo referencia a las palabras de Ivette Vergara en un programa de TV con Luis Jara. “Estuve enamorada, lógico, pero ya fue”, reveló ella este mismo mes.

Vergara, a diferencia de Solabarrieta, contó que le encantaría enamorarse de nuevo. “Totalmente. Porque me encanta el amor. Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca (…) Me gusta amar, entregar amor. Siento que soy una mujer que tiene mucho por entregar”, dijo.

