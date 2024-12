El ex portero de la Selección Chilena mostró su profunda preocupación sobre el momento que vive el Mago Valdivia.

"Ya no está en nuestras manos": Claudio Bravo habla sobre los días tras las rejas de Jorge Valdivia

El caso de Jorge Valdivia se ha tomado la pauta noticiosa de este fin de año. Para el Mago, ha significado un ir y venir desde la Cárcel de Rancagua, lugar en el que actualmente se encuentra recluso.

Pese a ello, la defensa del ex futbolista espera revertir las medidas cautelares antes de Navidad, con la idea de que el acusado esté con su familia en las fiestas de fin de año.

Mientras tanto, Jorge Valdivia es visitado por los suyos. Matías Fernández, incluso, estuvo en Rancagua, visitando a su ex compañero de equipo, en Colo Colo.

Opina otro que lo conoce: Claudio Bravo habla de Jorge Valdivia

Fueron compañeros de equipo en Colo Colo entre 2005 y 2006, uno de los mejores momentos del Cacique en este último tiempo. Aunque, su convivencia venía desde mucho antes, desde las series menores.

Es por ello que para Claudio Bravo no pasa desapercibido el momento que vive su ex compañero. En entrevista con Velvet habló de lo que le parece el momento del Mago.

“Me genera tristeza. Con Jorge nos conocemos desde los 10 años, crecimos juntos en el deporte, en la vida. Conozco a sus padres, su entorno“, comentó.

Jorge Valdivia y Claudio Bravo en la concentración de la Selección Chilena en Brasil, en 2017 | Photosport

“Ver en esa situación alguien con quien compartiste muchas cosas dentro del fútbol me entristece. Ya no está en nuestras manos poder contribuir en esta situación compleja“, cerró el ex portero.

¿Cuándo se retiró del fútbol Jorge Valdivia?

Jorge Valdivia anunció su retiro del fútbol profesional el 1 de julio de 2022, a los 38 años. Si bien ya llevaba un tiempo inactivo, fue en esa fecha que lo hizo oficial.