El DT de Magallanes no considera que el equipo haya tenido un descenso pronunciado en el nivel de juego, aunque sí hubo dificultades en el camino. También valoró muy positivamente tener a Carlos Villanueva y Luis Jiménez en el vestuario del equipo, por ahora líder del Campeonato Ascenso.

Nicolás Núñez descarta un "bajón" en Magallanes y valora el aporte de Carlos Villanueva y Luis Jiménez: "Quizá no han tenido mucha continuidad, pero han sido importantes para sostener el equipo en momentos difíciles"

Magallanes retomó la punta en el Campeonato Ascenso. Y lo hizo con una actuación que dejó casi nulo lugar a las dudas. La Academia fue muy contundente en el valle del Aconcagua y superó por 4-1 a Unión San Felipe, que no tuvo cómo frenar a César Cortés, autor del primer y el último gol de la gran muestra de carácter y fútbol que dio el cuadro dirigido por Nicolás Núñez.

Pero el estratego del primer tricampeón del fútbol chileno refrenda la campaña de su equipo, puntero prácticamente desde el principio de la competencia. "La primera rueda fue muy alta y las expectativas las creamos nosotros con el rendimiento. Eso no es normal en la categoría. Y además nos encontramos con un equipo que alcanzó regularidad, como Cobreloa que tuvo esa racha y se equiparó. Desde el juego nunca sentí que el equipo tuvo un bajón grande o perdió la forma", aseguró Núñez respecto a la paridad que se dará para el desenlace del torneo. Magallanes está en la cima con 62 puntos.

"Fueron detalles que marcaron. Hubo partidos que merecimos ganar, me acuerdo contra Wanderers. Son los imponderables de este juego. Obviamente no se tuvo el mismo rendimiento, pero el equipo nunca perdió la forma. En la segunda rueda se desarma el 11 habitual por lesiones, cargas físicas, tarjetas amarillas y no se puede sostener el equipo que lo hizo en la primera rueda", explicó también el otrora jugador de la Universidad Católica, quien fue campeón con Huchipato del Torneo Clausura 2012.

Núñez destaca el aporte de Villanueva y Jiménez

El director técnico de Magallanes recibió dos incorporaciones en medio del Campeonato Ascenso. Carlos Villanueva se sumó desde Palestino. Y al poco tiempo, Luis Jiménez le puso reversa a su retiro de la actividad, donde había tenido a los árabes como último club, y se enroló al plantel de Nicolás Núñez para reunirse otra vez con el Piña, uno de los grandes amigos del Mago en el fútbol profesional.

Pese al cartel de ambos jugadores, ninguno ha podido erigirse como un indiscutido en el puntero de la segunda categoría nacional. Villanueva registra 532 minutos, mientras que Jiménez, 335, en los que aportó tres goles. Son el 14° y 17° jugador con más minutos en el torneo, respectivamente.

Aunque, más allá de eso, Núñez realza el aporte de ambos. "Los refuerzos no han tenido una continuidad quizá, pero habían estado habitualmente en el primer semestre. Desde la parte humana, que es súper importante, sostener en momentos difíciles y partidos de mucha carga emocional y ellos han sido un factor importantísimo para gestionar. Queremos tener esta regularidad, queremos seguir partido a partido. Va a ser hasta el final. El foco está en sostener", cerró el Nico, quien también condujo a sus pupilos a la semifinal de la Copa Chile.