El 22 de mayo de este año, Luis Jiménez ingresaba a la cancha del estadio Municipal de La Cisterna para jugar su último partido como profesional. El Mago había anunciado su retiro del fútbol con la camiseta de Palestino, pero a menos de dos meses, fue presentado como nuevo refuerzo de Magallanes.

Pese a que el propio jugador había preferido por colgar los botines, durante horas de este martes fue oficializado como nuevo refuerzo de la Academia por lo que resta de temporada. El objetivo será solo uno: conseguir el ascenso a Primera División.

"Es mi último partido, lo tenía tomado desde el año pasado pero sentía que no era justo terminar fuera de la cancha. Pero quería esto, no que me aplaudieran, pero la gente me ha entregado tanto", dijo tras el partido con Palestino en el que se retiró.

Sin embargo, a menos de dos meses de haber anunciado que no jugaría más, dio un paso atrás en su decisión y llega a Magallanes para hacer historia. "El Club Magallanes le da la bienvenida a Luis Jiménez, quien se integra a nuestro proyecto temporada 2022", señalaron desde el club.

En la Academia, el Mago se reencontrará con Carlos Villanueva, su amigo y con quien han compartido varias camisetas a lo largo de su carrera. Ambos dejaron Palestino con distintos objetivos en mente, pero sus caminos se vuelven a cruzar una vez más dentro de las canchas.

¿Cuándo puede debutar Luis Jiménez en Magallanes?

Luego de ser anunciado como el nuevo refuerzo de Magallanes, ahora los hinchas esperan por el regreso de Luis Jiménez. El Mago pone fin a su retiro para volver a vestirse de corto y deslumbrar con su talento, el que puede mostrarse este mismo fin de semana.

El estreno del 10 con la camiseta de la Academia, de no haber problemas físicos, puede ser este domingo 24 de julio, cuando enfrenten a la Universidad de Concepción. De no ser así, tendrá que esperar hasta el próximo 31 ante Deportes Iquique.

Magallanes lucha con todo para poner fin a años de fracasos y poder volver de una vez por todas a la Primera División. Ahora, de la mano de Luis Jiménez, esperan asegurar esa gran campaña que llevan hasta ahora y que los tiene a un paso del sueño del ascenso.