El goleador de Coquimbo Unido fue muy crítico con el rendimiento de los aurinegros, que tuvieron el debut de Fernando Díaz en la derrota frente a Ñublense. "Es difícil jugar bien en este momento, pero no queda más que poner huevos", afirmó el talentoso futbolista surgido de las divisiones inferiores de Magallanes.

Joe Abrigo es el goleador de Coquimbo Unido y el tercer máximo artillero del Campeonato Nacional 2020. El talentoso futbolista de los aurinegros ha marcado 11 conquistas en el torneo, que tiene a su equipo en un puesto muy complicado en la tabla: es el único colista que tiene la máxima categoría del fútbol chileno.

Todo eso se refrendó luego de la derrota frente a Ñublense, que se impuso por 2-1 a los coquimbanos en el estreno de Fernando Díaz en la dirección técnica de los Piratas. Y para el talentoso futbolista de 27 años, el momento que vive la institución es muy delicado, algo que no tiene problemas en asumir.

"Duele porque, si bien no hicimos un buen primer tiempo en líneas generales, sí creamos ocasiones de gol. Creo que cada vez que nos llegan nos hacen goles y mucho daño. Cuando hicimos el empate debimos haber sido más inteligentes, pero cometimos los mismos errores de la mayoría del torneo. No aprendemos", sentenció Abrigo, quien vive su segundo ciclo en el puerto.

El ex Audax Italiano no se quedó sólo con eso y habló con toda sinceridad de cómo se siente la plantilla con el presente que vive. "Como se dice, en estos momentos quema la pelota. Hay que poner el pecho, seguir trabajando. En este momento es difícil jugar, pero no queda más que poner huevos y seguir", manifestó el jugador surgido de las divisiones inferiores de Magallanes, quien ya había sido muy crítico luego de la paliza sufrida ante Palestino en el Municipal de La Cisterna.

Y estuvo a punto de quebrarse por esta seguidilla de malos resultados. En los últimos 10 partidos del torneo, sólo consiguió un triunfo: fue en el clásico de la Región de Coquimbo ante Deportes La Serena. "Es difícil para todos este momento. Lamentablemente estamos en esta situación, lo lamento por la gente, sé que es de esfuerzo y les cuesta mucho viajar para pasar estas vergüenzas", manifestó el ex Unión Española y Ñublense, donde apenas tuvo 580 minutos de acción en 2021.

"Cobresal es un rival difícil, como serán todos en lo que queda de torneo. De acá a lo que termine todos los partidos serán muy complicados", sentenció Joe Abrigo en alusión al encuentro contra los albinaranjas que tendrán el 12 de agosto en el Francisco Sánchez Rumoroso.