¡Ídola! Piloto chilena se queda con la cuarta fecha del Campeonato Nacional en Codegua en la categoría masculina

En una espectacular carrera y remontando desde atrás, la piloto Isis Carreño se adjudicó la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motociclismo de Velocidad en la categoría de hombres GP3 Súper Expertos, disputada este domingo en el Autódromo Internacional de Codegua.

Partiendo desde el tercer lugar en la grilla, la juvenil de 20 años largó de menos a más, corriendo en el tercer casillero hasta la mitad de la prueba realizada a 9 giros. En el cuarto inició su ascenso a la primera ubicación acortando de 4 segundo a 1 en dos vueltas, detrás de Nicolás Chamy y Fran Carreño, tío de la piloto. En el sexto giro, arrebató el liderazgo a los varones y de ahí se fue en demanda de la meta, hasta cruzar primera.

La piloto registró para las nueve vueltas al circuito de 4.388 metros 19 minutos 35 segundos 935 milésimas, seguida de Fran Carreño a 0”280/1000 y de Nicolás Chamy a 4”364/1000. Además hizo el récord de la vuelta con 2’08”833.

“Terminé muy cansada por el calor y la falta de entrenamiento. Me quedé atrás en la partida y me costó avanzar al comienzo. No corría desde octubre del año pasado. Solo alcancé a entrenar el miércoles en un kartódromo y llegar con poco trabajo. Por fortuna pude ganar”, comentó Isis Carreño.