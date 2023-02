Los fanáticos de la Fórmula 1 cuentan los segundos para que arranque una nueva temporada de este deporte motor. La edición 2023 del Campeonato Mundial tendrá nuevamente la lucha entre las escuderías y pilotos por ser los más rápidos del planeta. Todo comenzará con el GP Bahrein. Recuerda que todas las carreras las podrás ver en F1TV.

¿Cuándo es el GP Bahrein de la Fórmula 1 2023?

El Campeonato Mundial iniciará el domingo 5 de marzo a las 12:00 horas de Chile, en el Circuito Internacional de Bahrein.

Los test en Bahrein

Los distintos equipos de la Fórmula 1 se encuentran en Bahrein, donde afinan los detalles para la temporada. Las escuderías tuvieron la posibilidad de probar en pista los autos que animarán el Campeonato Mundial en el 2023, donde Max Verstappen fue el más rápido con tiempo de vuelta de 1:32.837. Además, el nacido en Países Bajos fue el que más vueltas dio al registrar 157.

El segundo en los test, con algo de sorpresa, fue el bicampeón Fernando Alonso (Aston Martin). En el tercer y cuarto lugar aparecieron Carlos Sainz y Charles Leclerc con Ferrari. El siete veces campeón, Lewis Hamilton, ocupó la sexta plaza. Cuando la temporada inicie el 5 de marzo, los autos ya deben estar al 100%.

Max Verstappen fue el campeón en los últimos dos años con Red Bull Racing, por lo que será el encargado de defender la corona. Claro que en su propio equipo, con Sergio "Checo" Pérez, tiene una gran amenaza, siempre y cuando en la escudería no limiten al mexicano que ha demostrado ser mucho más que un segundo piloto.

Ferrari lleva años esperando el momento para volver a subir a lo más alto de la Fórmula 1. En el 2022 fueron competitivos, pero no lo suficiente para lograr el título. En Maranello no pienzan en otra cosa que no sea el ganar, para lo cual han trabajado en un monoplaza que lleve nuevamente a la gloria al Cavallino Rampante. Disfruta la temporada 2023 en F1TV.