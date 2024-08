Los Juegos Olímpicos de París 2024 tienen una nueva polémica, esta vez enfocada en la natación. Es que el deportista estadounidense y multicampeón, Michael Phelps, se lanzó con todo contra el equipo de China tras imponerse y ganar la medalla de oro en los 4×100 metros combinados del relevo masculino.

Cabe considerar que el relevo 4×100 es considerada la prueba madre de la natación, y después de mucho tiempo, por primera vez en cuatro décadas, Estados Unidos no se quedó con lo más alto del podio.

La carrera acuática fue ganada por China con los nadadores Xu Jiayu, Qin Haiyang, Sun Jiajun y Pan Zhanle con un crono de 3:27:46. Segundo quedó Estados Unidos (3:28:01) y tercero Francia (3:28:38).

Resulta que Qin Haiyang y Sun Jiajun, los especialistas en estilos pecho y mariposa del equipo de natación chino, dieron positivo por dóping en la previa de Tokio 2021. Phelps no perdona que hayan vuelto a competir y le arrebataran la medalla de oro a Estados Unidos.

Los “Juegos de los Tramposos” le rompen el corazón

“Me rompe el corazón ver a gente que se ha esforzado durante cuatro años para preparar los Juegos Olímpicos y que luego llegue alguien que les arrebata su esfuerzo haciendo trampas”, dijo el Tiburón de Baltimore.

Incluso Phelps ironizó para pegarle a China: “que sigan y se vayan a los Juegos de los Tramposos, dejen que los Juegos Olímpicos mantengan su integridad”.

Incluso repasó a quienes durante su carrera lo acusaron de dopaje: “la gente me ha llamado tramposo durante toda mi carrera. Me he sometido a muchísimos test de sangre y orina cada semana. ¿Por qué? Para poder decir que no soy un tramposo, que soy un atleta limpio y aquí están los resultados. Lo logré de forma limpia. He ganado 23 medallas olímpicas de forma limpia. Se puede hacer”.

El equipo chino de los 4×100 metros combinados del relevo masculino en París 2024.

Incluso, Phelps expone que “no creo que siempre haya competido en igualdad de condiciones o contra todos los rivales limpios. Creo que algunos deportistas contra los que competí iban dopados. Pero eso está fuera de mi control”.

El oriundo de Baltimore sentencia que “si das positivo no te deberían dejar competir de nuevo. Lo que tiene que pasar es que se encuentre una forma común de hacer pruebas a todo el mundo, si todo el mundo no se somete a los mismos tests, tenemos un serio problema, porque eso significa que el nivel del deporte no es justo”.

Michael Phelps ganó 28 medallas olímpicas en su carrera, 23 de ellas oro, como el más ganador de la historia en Juegos Olímpicos.