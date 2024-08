El nombre de Luana Alonso ganó mucho atención en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y no, no hablamos necesariamente del talento en la piscina de la nadadora paraguaya, sino que de su notable belleza que hizo que varios se enamoraran.

Y ojo, que al parecer su aspecto hizo que una verdadera estrella del fútbol diera un paso clave a la hora de querer concretar algo con Luana. Se trata del brasileño Neymar, quien según confirmó la propia atleta guaraní, le mandó un DM por redes sociales.

En charla con Radio Montecarlo FM de Paraguay, la atleta de 20 años desclasificó que el atacante brasileño de dio un like en una de sus publicaciones y luego le dejó un mensaje por interno.

“Me tiró un mensaje directo, hasta ahí puedo decir. No me llegó el mensaje, quedó en la bandeja de solicitudes, por lo que tardé dos semanas en verlo y después contesté, aunque no puedo contar esto acá”, afirmo Alonso.

Posteriormente, la nadadora dejó en claro que “fue hace mucho, le contesté y me volvió a contestar. Fue hace año y medio, cuando tenía 18 años″.

Lo malo es que con esta declaración Neymar queda algo mal parado, ya que este mensaje se habría producido cuando todavía mantenía una relación con Bruna Biancardi, con quien se separó hace algún tiempo.

Luana Alonso confirmó su retiro tras estos Juegos Olímpicos de París 2024 con apenas 20 años.

Un País 2024 muy polémico para Luana Alonso

Cabe mencionar que Luana Alonso no tuvo la mejor de las participaciones en París 2024, ya que terminó sexta en su serie de la primera ronda de los 100 metros mariposa y no pudo avanzar a las semifinales de la prueba.

Además, fue expulsada de la Villa Olímpica en París ya que, según diversos informes, creaba un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Incluso se hablaba de que distraía a sus compañeros de delegación que todavía estaban compitiendo en la cita parisina.

