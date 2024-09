Y llegó una nueva medalla para Chile en estos Juegos Paralímpicos de París 2024. Si bien se sabía desde el martes que Florencia Pérez aseguró la primera presea en la historia del para tenis de mesa en nuestro país, faltaba conocer el metal.

En la Arena La Defense de la capital francesa, la deportista de tan sólo 15 años se enfrentaba nada menos que a la número dos del mundo en su clase (S2), como la china Wenjuan Huang. Si bien dio la pelea, al final la experiencia de la asiática se impuso.

Florencia Pérez cayó en tres sets, por parciales de 5-11, 7-11 y 8-11. Sin embargo, dadas las reglas de los Juegos Paralímpicos en esta disciplina, pese a la derrota aseguró su primera medalla en este tipo de torneos, y la cuarta para el Team ParaChile.

A falta de dos jornadas para el cierre de París 2024, la nacional se suma a Alberto Abarza con su triplete de bronces en la para natación como los únicos representantes de nuestro país en conseguir medallas, dejándonos en el puesto 72° del medallero con estas cuatro preseas.

La autocrítica de Florencia Pérez tras bronce en París 2024

A pesar de la felicidad por este hecho histórico para Chile, Flo no quedó conforme con lo que exhibió en semifinales, y en palabras al Comité Paralímpico nacional fue enfática en señalar que “siempre yo quise ir por el oro, pero no se pudo. Pero ya llevar una medalla a Chile, con eso me quedo tranquila”.

En esa línea, Florencia Pérez ya se proyecta rumbo a Los Ángeles 2028, y dejó en claro que “siento que ya logré mi meta de ganar una medalla en unos Juegos Paralímpicos, pero vamos por más. En cuatro años más quiero la revancha“.

¿Qué deportes le han dado medallas a Chile en Juegos Paralímpicos?

ATLETISMO

Cristián Valenzuela – Oro en 5.000 metros (categoría T11) – Londres 2012

Francisca Mardones – Oro en Lanzamiento de Bala (F54) – Tokio 2020

NATACIÓN

Alberto Abarza – Oro en 100 metros espalda (S2) – Tokio 2020

Alberto Abarza – Plata en 200 metros libres (S2) – Tokio 2020

Alberto Abarza – Plata en 50 metros espalda (S2) – Tokio 2020

Alberto Abarza – Bronce en 50 metros espalda (S2) – París 2024

Alberto Abarza – Bronce en 100 metros espalda (S2) – París 2024

Alberto Abarza – Bronce en 200 metros libres (S2) – París 2024

TIRO CON ARCO

Mariana Zúñiga – Plata en Compuesto – Tokio 2020

CANOTAJE

Katherinne Wollermann – Bronce en 200 metros kayak (KL 1) – Tokio 2020

TENIS DE MESA

Florencia Pérez – Bronce en para tenis de mesa (S2) – París 2024

