Este lunes Francisca Crovetto y Yasmani Acosta fueron homenajeados por el Presidente Gabriel Boric, en representación del Estado, como los nuevos héroes olímpicos de Chile. De forma casi impensada los deportistas nacionales le dieron al país una medalla de oro y otra de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La cita fue programada a las 12:00 horas en el Palacio de La Moneda. Con algunos minutos de retraso, Crovetto y Acosta aparecieron frente a la Casa de Gobierno portando una bandera chilena y en compañía del ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

En su arribo fueron directamente a la oficina del Presidente Boric, para recibir el saludo del mandatario y, posteriormente como es tradición en los pocos logros deportivos del país, asomarse por el balcón para ser vitoreados por los fanáticos.

Tras la primera y breve aparción en los balcones, Francisca Crovetto y Yasmani Acosta volvieron al interior de La Moneda para sostener una reunión más privada con Gabriel Boric por cerca de 20 minutos. Luego vendría lo esperado por todos…

Los nuevos héroes olímpicos de Chile

A eso de las 12:50, Crovetto y Acosta se volvieron a asomar por el balcón que da hacia la Plaza de la Constitución, para tomar rumbo al mismo espacio público colindante a La Moneda, donde los esperaba una escenario redondo y los ceacheí de los presentes.

“Simplemente agradecer el cariño y amor que hemos recibido estos días. Estoy conmovida. Es invaluable para nosotros. Ayer conversé con mi familia y les decía ‘¿te cachai no va nadie a la Plaza de la Constitución? Por qué mejor no van ustedes de palos blancos?’. Y no fue necesario porque están todos ustedes acá”, dijo entre bromas Pancha Crovetto.

La flamante medalla de oro en tiro skeet agregó que “les agradezco el tiempo. Nos están regalando algo que no se devuelve, que es el tiempo y eso es invaluable para nosotros. Gracias por acompañarnos, por el amor y que viva Chile mierda”.

Por su parte, Yasmani Acosta, cubano nacionalizado y plata en lucha grecorromana para el deporte nacional manifestó que “desde que llegué a Chile todo ha sido felicidad. Me sentía en deuda. Me esforcé bastante y sin el apoyo del pueblo chileno esto no habría sido posible. Quería regalarle una medalla al país y esta medalla no es mía, es de todos”.

La palabras del Presidente Boric

En tanto, el mismo Presidente Boric sostuvo: “qué alegría ver como el pueblo de Chile está agradeciéndole a Yasmani y Francisca la tremenda y gigante alegría que nos dieron. No saben cómo nos infla el pecho de orgullo al ver a nuestros deportistas”.

“Yasmani y la Fran representan a todos esos deportistas que se han sacado la cresta, con precariedades, dificultades y esfuerzos familiares. Nos pusimos el sueño quizás loco de postular a los Juegos Olímpicos de 2036. No se trata sólo de infraestructura. Estamos con mucho trabajo y deuda respecto al deporte. Debemos seguir trabajando para seguir haciendo grande el deporte chileno”, sentenció.

Tras las declaraciones explotó una lluvia de papel dorado para cerrar el homenaje a dos deportistas que agregan con letras de oro y plata a los escasos logros del deporte chileno. ¡Gracias Francisca, gracias Yasmani!