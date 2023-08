Víctor Dávila no pudo celebrar en su estreno con la camiseta del CSKA de Moscú. Este viernes el equipo del delantero junto a Víctor Felipe Méndez consiguió un amargo empate contra el Orenburg en la Premier League de Rusia.

El ahora ex atacante del León de México ingresó desde el banquillo y aportó con lo suyo en los minutos que tuvo en la cancha. No obstante, no encontró nunca la manera de inclinar el partido a favor de sus compañeros.

Víctor Dávila y un ingrato debut con el CSKA Moscú

El CSKA de Moscú ha tenido un duro arranque de temporada en la Premier League de Rusia y esperaba conseguir tres puntos para presionar a los líderes. Una victoria los dejaba en el podio de la tabla de posiciones, pero no hubo forma de lograrlo.

Con Víctor Dávila y Víctor Felipe Méndez en el banquillo, el gigante ruso no encontraba respuestas en la cancha. Las cosas fueron muy complicadas ante un Orenburg que le dio una tremenda pelea en su casa y con su gente.

En los 49′ minutos de juego llegó la apertura de la cuenta a cargo de Moisés Barbosa, quien con un cabezazo letal en el área puso el 0 a 1. En los 63′ llegaría el turno del delantero, que ingresó en reemplazo de Maksim Mujin, jugando por la banda derecha del ataque.

Los intentos del chileno no dieron los frutos esperados y, para colmo, el Orenburg encontró el gol de la igualdad en los 70′ con Lucas Vera. Víctor Felipe Méndez entró en los descuentos, pero nada pudo hacer con tan poco tiempo para cambiar las cosas.

Víctor Dávila tiene su debut en el CSKA Moscú y ahora buscará ganarse una camiseta de titular. El delantero mostró cosas buenas, pero con la evidente falta de fútbol y entendimiento de sus compañeros.

¿Cuáles fueron los números de Víctor Dávila en el León de México?

Víctor Dávila dejo buenos números en su paso por la Liga MX junto al Club León. En total, el chileno alcanzó a disputar 106 partidos, en los que dejó 33 goles y 13 asistencias. Además ganó cinco títulos: Liga MX, Copa de México, Supercopa de México, Leagues Cup y Concachampions.

¿Cuándo juega el CSKA Moscú?

El CSKA de Moscú se olvida del torneo local para pensar en su próximo desafío. El día miércoles 30 de agosto desde las 10:15 horas, el equipo de Víctor Dávila y Víctor Felipe Méndez enfrenta al Sochi por la tercera fecha de la Copa de Rusia.