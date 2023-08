Luego de un exitoso paso por el fútbol mexicano, el chileno Víctor Dávila es nuevo jugador del CSKA Moscú, compartiendo con Víctor Felipe Méndez, y donde hizo historia Mark González.

En su presentación oficial, donde firmó contrato por cuatro temporadas, el delantero dejó muy en claro los objetivos que busca alcanzar en esta nueva etapa de su carrera.

“Quiero conseguir los objetivos que tiene el club: salir campeón. Además, tener buenos números como jugador para responder a las expectativas. Quiero hacer historia en esta institución y no irme sin conseguir nada“, afirma Dávila.

¿Por qué Dávila quiere igualar a Mark González en CSKA Moscú?

El seleccionado nacional fue consultado por si tuvo la chance de conversar con los otros jugadores nacionales que defendieron al equipo del ejército ruso, revelando qué buscará en este paso.

“No tuve la oportunidad de conversar con él, pero sé que Mark González estuvo en este club. Ahora está Víctor Méndez. Los dos se inscribieron en la historia de CSKA y eso es lo que espero yo“, agrega Dávila.

Sobre quien será su nuevo compañero, el delantero indicó que “me comentó que es un equipo joven, que le ha ido bastante bien, que tienen una idea clara de juego y que me voy a sentir cómodo. Me motivó y me insistió a que llegara lo antes posible, porque me estaba esperando“.

¿Cuántos títulos ganó Mark González en CSKA Moscú?

Mark González defendió al CSKA Moscú durante cinco temporadas, entre 2009 y 2014, logrando dos Premier League rusas (2012-13 y 2013-14), dos Copas de Rusia (2010-11 y 2012-13), más la Supercopa Rusa en 2013.

¿Cuándo debutará Víctor Dávila en CSKA Moscú?

A la espera que su ex equipo, León, envíe la documentación necesaria, el estreno de Víctor Dávila con CSKA Moscú podría darse el viernes 25 de agosto a las 10:30 horas contra Orenburg por la fecha 6 de la Premier League Rusa.