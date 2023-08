Víctor Dávila no jugará más en el León de México y llegará a acompañar a su tocayo, Víctor Felipe Méndez, en el CSKA Moscú. El delantero iquiqueño está solamente a detalles de sellar el acuerdo con el cuadro ruso, pero ya fue oficialmente presentado por la institución.

Este lunes, el último subcampeón de la Premier League de Rusia publicó un video de los dos chilenos para su presentación. En él, el ex Unión Española se lució hablando ruso y leyendo un chat de Telegram donde sus compañeros se preguntan dónde está Víctor, junto a banderas de Chile.

Méndez dice “r tyt” que significa “estoy aquí”, justo cuando le entra una videollamada de Dávila. “¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo va todo? Oye, supe que se están escuchando unas cosas y te veo medio nervioso. Pero no te preocupes, hermano, no te asustes. No es por ti, es por mí. Nos vemos pronto”.

Luego, Méndez le responde “davay, davay!”, que en ruso significa “vamos, vamos!” a Dávila. Según explicó CSKA Moscú, el segundo Víctor chileno llegará al club una vez que se complete el traspaso y el acuerdo con León. Están a solo detalles de proceder a la firma.

“¡Víctor Dávila en Moscú! Por el momento, se está completando el procedimiento para comprar el contrato del jugador con el club mexicano, luego de lo cual Víctor firmará un acuerdo con el PFC CSKA. Víctor, bienvenido a casa!”, comentaron en redes sociales.

¿Qué chilenos juegan actualmente en Rusia?

De momento, solamente Víctor Felipe Méndez y Víctor Dávila están en Rusia. Los dos seleccionados nacionales compartirán equipo en el CSKA Moscú.

¿Cuándo podría debutar Víctor Dávila en CSKA Moscú?

No es seguro cuándo podría ser el debut de Víctor Dávila en Rusia ya que todo dependerá de la celeridad con que manden sus papeles desde la Liga MX. Sin embargo, su próximo partido será el viernes 25 de agosto a las 10:30 horas contra Orenburg por la fecha 6 de la Premier League Rusa.