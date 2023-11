Nuevamente el actuar policial marca la pauta en esta fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y es que tras lo ocurrido en Brasil con los hinchas de Argentina, la escena se repitió en Lima, con futbolistas de Venezuela tras rescatar un empate con Perú.

A diferencia de lo que pasó en el Maracaná, donde los hechos violentos se produjeron fuera de la cancha, en la capital incaica ocurrieron dentro del campo de juego, y tras el pitazo final, donde un grupo de jugadores se enfrascó con personal de la Policía Nacional.

Todo pasó luego que Venezuela fuera a saludar a los hinchas que estuvieron presentes en el Estadio Nacional de Lima, momento en el que un agente de seguridad atacó al defensa Nahuel Ferraresi, lo que provocó el incidente con empujones, insultos y golpes al resto del plantel.

La información fue confirmada por el propio jugador al portal Meridiano, donde señaló que “me pegaron dos palazos y me rompieron un poco. Afortunadamente no fue nada grave, pero son cosas que no deben suceder. La policía también le pegó a la gente y todo eso es triste”.

“Se le informó a la Conmebol para que hagan algo y esto no vuelva a pasar. Son cosas que no deberían pasar”, agrega Ferraresi, quien mostró el hematoma que sufrió en una de sus manos, producto del ataque policial en Lima.

El comunicado tras la agresión

Horas después de lo ocurrido en Lima, la Federación de Fútbol venezolana expresó, en un comunicado público, su indignación por lo ocurrido con los agentes de seguridad, bajo el título “Venezuela se respuesta”, donde acusa de actitudes racistas de la policía a jugadores e hinchas.

“Por estas razones, de manera inmediata, nuestras autoridades accionarán ante las diferentes instancias competentes, dentro y fuera del fútbol, para que estas agresiones no queden impunes y garantizar, así, que situaciones lamentables de este tipo no vuelvan a producirse”, anuncian desde Venezuela.

¿Cómo está Venezuela en las Eliminatorias?

Concluida la temporada 2023 en materia de partidos clasificatorios, la Vinotinto ha dado la nota alta, con su desempeño tras seis jornadas disputadas, ya que actualmente se ubica en la cuarta posición de la tabla, con nueve puntos, en base a dos triunfos, tres empates y una derrota.

Así ha sido el desempeño de Venezuela en lo que de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026:

Colombia 1-0 Venezuela

Venezuela 1-0 Paraguay (Salomón Rondón)

(Salomón Rondón) Brasil 1-1 Venezuela (Eduard Bello)

Venezuela 3-0 Chile (Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, Darwin Machis)

(Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, Darwin Machis) Venezuela 0-0 Ecuador

Perú 1-1 Venezuela (Jefferson Savarino)

¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto?

A la espera de definir rivales para la fecha FIFA de marzo, y lo que ocurra en la Copa América 2024, el equipo dirigido por Fernando Batista volverá a la acción en septiembre, cuando deba visitar a Bolivia en La Paz (jueves 5) y reciba en Maturín al Uruguay de Marcelo Bielsa(martes 10).

