Scaloni sabe que la visita de Bolivia a Argentina no será fácil y tomó apuntes de la victoria verde ante los pupilos del Tigre. ¡Ufff!

Lionel Scaloni tiene varias decisiones tomadas para el partido que Argentina debe afrontar de local ante Bolivia, que en la fecha FIFA de septiembre le propinó una derrota muy dolorosa a la Roja de Ricardo Gareca. El DT del actual campeón del mundo no pierde de vista aquel juego.

El sorpresivo 2-1 de los altiplánicos ante Chile en el Estadio Nacional forma parte de las tres victorias seguidas de la Verde en las Eliminatorias 2026. “Pensamos que, más allá de quién tengamos adelante, con el máximo respeto. Encima ellos vienen bien, ganando seguido”, aseguró el conductor de La Scaloneta.

“Con un cambio de entrenador que les ha hecho bien, tienen jugadores de buen pie que juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto”, agregó Scaloni, quien apuntó directamente al cargo que asumió Óscar Villegas en el combinado boliviano.

Bolivia celebró dos goles en el Estadio Nacional. (Andrés Piña/Photosport).

No fue todo. “Después en algún momento del partido seguramente pueden tener la pelota, tienen cinco centrocampistas con buen pie. Tenemos que estar preparados para eso y no sólo para que se vengan a defender”, expuso Scaloni. Algo que el Tigre no fue capaz de anticipar para el duelo en el coliseo ñuñoíno.

Scaloni llama a Argentina a cuidarse de Bolivia con precauciones que Gareca no tuvo

Lionel Scaloni sabe que en Argentina deberán guardar algunas precauciones ante Bolivia, una cuestión que Gareca no tomó tan en cuenta. Sobre todo en los ataques veloces por el costado derecho que despedazó el rapidísimo Roberto Fernández. El zurdo de 25 años pertenece al Akron de Rusia y fue clave en los dos goles verdes ante Chile.

“Es un equipo que también sale rápido de contra. Tiene sus armas, las estudiamos. Es un rival a tener en cuenta, hay que tener cuidado”, sentenció el director técnico que condujo a la Albiceleste a ganar el Mundial de Qatar 2022 y prácticamente todo lo que disputó: también la Copa América y la Finalíssima.

Lionel Scaloni en las Eliminatorias vs. Chile. (Juan Amelio/Fotobaires/Photosport).

Argentina recibirá a Bolivia este martes 15 de octubre en el estadio Monumental de Núñez a contar de las 21 horas, según el horario de Chile continental. Es un duelo válido por la 10° fecha del camino a la Copa del Mundo, que por ahora tiene a Chile muy lejos hasta del boleto a la repesca.

Así van Argentina y Bolivia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Argentina es el líder exclusivo de las Eliminatorias 2026, mientras que Bolivia ocupa el sexto lugar de la tabla. Por el momento, ambos países irían al Mundial de manera directa.