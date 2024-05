Nueva e importante fecha en La Liga de España, la 33 específicamente y que puede tener a un campeón. Real Madrid tendrá un duelo clave ante el Cádiz en el Santiago Bernabéu en una ajetreada semana.

El cuadro merengue viene de empatar con Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la Champions League. Encuentro desgastante y que le dejó tarea para la revancha en España.

Por lo que deberá tener un ojo en ambas competencias cuando este fin de semana reciba al exequipo de Tomás Alarcón. Hoy la Casa Blanca es puntera absoluta de la liga española con 84 puntos, mientras que su más cercano perseguidor tiene 73 unidades.

¿Puede ser campeón el Madrid esta fecha? Sí, pero no dependerá solo de su partido. Esto, porque de ganar, deberá esperar que el Barcelona no sume de a tres en su encuentro con el Girona ese mismo sábado. Pero como no juegan en simultáneo (empobreciendo el espectáculo), no levantarán la copa este fin de semana.

¿Qué canal transmite el partido del Real Madrid?

El duelo de este sábado será transmitido en vivo por DirecTV Sports en esta oportunidad. Y se podrá ver por las señales 610 y 1610 del cableoperador.

Esta será la única forma y no será transmitido por ESPN (ESPN2). Pero sí el duelo del Barcelona con Girona a las 12:30, que es clave para las pretenciones de los merengues en el título.

¿Y por streaming?

En caso de querer ver online el encuentro del Real Madrid con Cádiz, podrás hacerlo en la app DGO. Además, seguir el minuto a minuto y resultado del encuentro aquí en RedGol.

Programación: ¿A qué hora juegan?

El duelo está programado para este sábado 4 de mayo a partir de las 10:15 de la mañana en Chile; en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Mientras que el próximo desafío de los merengues será contra el Bayern por la revancha de semifinales de Champions, el día miércoles 8 de mayo a las 15:00 horas de Chile.