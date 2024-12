No son momentos fáciles los que vive Manuel Pellegrini al mando del Betis. Su temporada tanto en el fútbol español como en UEFA Conference League no ha estado a la altura de su rendimiento en los últimos años, y los hinchas no paran de pedir su salida.

Dos semanas después de sufrir el papelón más grande de su carrera, tras caer en República Checa ante el modesto Mlada Boleslav, el “Ingeniero” necesitaba del triunfo ante Petrocub, en Moldavia, para seguir con opciones de clasificar a la próxima ronda.

Si bien a los hinchas del Betis no le gustó para nada la forma de jugar, los dirigidos por Pellegrini sacaron adelante la tarea, y gracias al gol del congoleño Cédric Bakambu (54′) consiguieron una valiosa victoria por 1-0 que les mantiene con vida en la competencia continental.

¿Qué necesita el Betis de Pellegrini para clasificar en Conference League?

Al cuadro del técnico nacional le queda una fecha de la fase de liga en el torneo, cuando el próximo jueves 19 de diciembre, en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, ante el cuadro finlandés de HJK Helsinki, desde las 17:00 horas de nuestro país.

Si el Betis quiere meterse en los 16° de final de la Conference League, están obligados a sumar un triunfo. Incluso hasta un empate les podría servir para clasificar. Ahora, una derrota como local por dos goles de diferencia los dejará fuera de competencia.

¿Cuál es su próximo desafío?

Previo al duelo clave por el certamen continental, el elenco de Pellegrini volverá a la acción por La Liga el próximo domingo 15 de diciembre, cuando visite al Villarreal, en el Estadio La Cerámica, a partir de las dos y media de la tarde (hora chilena)