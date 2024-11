La 12° fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 se cerrará en Buenos Aires, cuando las selecciones de Argentina y Perú se enfrenten en La Bombonera, en un duelo que ya está muy caliente desde la previa.

No sólo por el ámbito deportivo, donde el actual campeón del mundo necesita recuperarse tras su derrota ante Paraguay, mientras que los del Rimac no pudieron ganarle al peor equipo de Sudamérica, Chile, y empataron sin goles en Lima.

Pero como dijimos, la previa del duelo estuvo caliente, y en particular con dos protagonistas: el técnico de Perú, Jorge Fossati, y el personal de la policía federal de Argentina. Todo por la presencia de hinchas afuera de su hotel de concentración.

Polémica en previa al duelo entre Argentina y Perú

Resulta que como es habitual, los jugadores incaicos quisieron ir a saludar a los fanáticos que se acercaron al recinto hotelero para entregarles su último apoyo previo al duelo. Mas se toparon con la negativa de los oficiales a hacer este gesto.

Es ahí que el DT de Perú se enfrentó a la policía de Argentina y les recriminó “¡Cómo no podemos saludar a nuestra gente, es ilógico! ¡No puede ser! Usted no me puede prohibir andar por la vereda. Queremos saludar a la gente que está desde las 17:00 horas. Esto no puede ser, es una bronca tremenda”.

Todo esto se dio mientras los micrófonos de la prensa peruana apuntaban a Fossati en la discusión con el oficial policial, lo que de inmediato se convirtió en noticia en aquel país, donde acusaron discriminación hacia su selección.

¿Cuándo se juega este partido?

El duelo que enfrentará a Argentina y Perú, por la 12° fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 se disputará este martes 19 de noviembre, a contar de las nueve de la noche en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera de Buenos Aires.