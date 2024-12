Huracán logró vencer a Platense y ahora se mete en la pelea por el titulo de la liga profesional argentina. El elenco de Frank Kudelka será protagonista en la definición y podría arrebatarle el título al Vélez de Gustavo Quinteros.

Rendimiento donde los chilenos Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón han sido fundamentales. Los seleccionados nacionales fueron titulares ante el calamar y comandaron al equipo en el agónico triunfo que hoy les permite soñar con una nueva estrella.

Campaña que hasta los hinchas agradecen y ponen como figuras a los ex jugadores de la U y Colo Colo. Es que en base a esfuerzo y buen rendimiento se han ganado el cariño de los fanáticos transandinos. Incluso con gestos fuera de la cancha que han llamado la atención por su humildad.

Así quedó revelado por las cámaras de ESPN. Es que tras el partido de este lunes, Alarcón se retiraba del Estado Tomás Adolfo Ducó, y buscó a un pequeño hincha para regalarle su camiseta.

“Esta olvídate no la lavo nunca más. Yo conozco a la esposa y se la pedí, y me la dio. Recopado Willy. La voy a usar pero no la lavo ni ahí. Esta será cábala. Gracias, sos crackazo pá”, cerró Antonio, quien además es hermano de Rodrigo Cabral. El delantero es titular en Huracán, pero prefirió usar la del chileno.

¿Cuándo juega Huracán?

Huracán juega este domingo 15 de diciembre ante Vélez de Quinteros. El partido esta programado a las 19:30 horas. El cuadro de los chilenos Echeverría y Alarcón deben ganar y esperar que Talleres -que juega ante Newells- no gane para levantar el título de campeón.