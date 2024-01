River Plate vs Monterrey: Cuándo juegan, horario y dónde ver el partido amistoso en Dallas

River Plate nos invita a la ciudad de Dallas, en Texas, Estados Unidos, para un partido amistoso imperdible en el cruce que anima frente a Monterrey en el Cotton Bowl.

Promesa de partidazo con posible duelo chileno, ya que mientras Paulo Díaz cierra la zaga de los Millonarios, Sebastián Vegas defiende la camiseta de los Rayados. Pablo Solari, en tanto, está descartado por estar con la selección de Argentina Sub 23.

¿Cuándo juegan River Plate vs Monterrey el amistoso?

River Plate choca ante Monterrey este miércoles 17 de enero a partir de las 22:00 horas de Chile (mismo horario en Argentina) en Cotton Bowl, un estadio ubicado en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, Estados Unidos.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming el partido amistoso de River Plate vs Monterrey?

El partido amistoso de River Plate vs Monterrey será transmitido en Chile y toda Latinoamérica en vivo online a través de las pantallas de Star+.

El duelo no se podrá ver por televisión en nuestro país.

Revancha en Dallas

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue hace (casi) exactamente un año, el 10 de enero de 2023, cuando se dieron cita en la ciudad de Austin, y River Plate se impuso por la cuenta mínima en el Q2 Stadium.

Tras jugada de Esequiel Barco, el argentino Lucas Beltrán (78′) se matriculó con el único tanto del compromiso al burlar un par de rivales en la entrada del área y rematar cruzado.

En el Millonario, Díaz no fue considerado por estar en plena rehabilitación de la lesión en su rodilla derecha y el Pibe fue desde la partida hasta el minuto 66, mientras que en los Rayados, Vegas fue titular y expulsado cuando corría el 83′ al ver la segunda tarjeta amarilla.

Revisa a continuación el compacto de ese duelo:

Para este partido, en tanto, ambos defensores chilenos están disponibles para ser de la partida en sus respectivos equipos.

Pibe de selección

Por su parte, el ex Colo Colo, Pablo Solari, no se encuentra con el equipo dirigido por Martín Demichelis haciendo la pretemporada, ya que forma parte la selección Sub 23 de Argentina.

El Pibe y compañía se encuentra preparando el debut en el Preolímpico Sudamericano que se juega en Venezuela desde el 20 de enero al 11 de febrero para definir dos cupos a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

La Albiceleste se estrena este domingo desde las 20:00 horas de Chile (y Argentina) ante su símil de Paraguay.