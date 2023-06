Marcelo Larrondo revive la pesadilla de su paso por River Plate: "Me miraban y me lesionaba"

Marcelo Larrondo toma impulso para reinsertar su carrera de futbolista. Luego de un breve paso por Audax Italiano, que terminó anticipadamente por problemas personales, el atacante de 34 años fichó por el Deportivo Maipú. Mientras afina detalles para debutar con esa camiseta, el delantero chileno-argentino revivió la pesadilla que vivió hace algunos años en River Plate.

La Banda Sangre desembolsó tres millones de dólares para quedarse con el pase del ariete, que provenía de buenas presentaciones por Rosario Central. Pero nada de eso pudo replicarse en el estadio Monumental de Núñez, lugar al que arribó en julio de 2016. A raíz del sinfín de problemas que tuvo, fue cedido primero a Defensa y Justicia. Luego, a Unión La Calera.

Fue en una conversación con DSports Radio que Larrondo rememoró esa estadía en los Millonarios. “Las lesiones que tuve no fueron muy complicadas. Una de menisco y otra de cartílago. No fue algo de ligamentos cruzados ni nada de eso”, afirmó el atacante, quien también jugó por O’Higgins en Chile.

“Las recuperaciones eran más largas y eso me jugó en contra. Capaz que por mi ansiedad, la del club…de todos”, dijo también el oriundo de Tunuyán. En algún momento, Juan Antonio Pizzi pensó seriamente en citarlo a la selección chilena, pero esa opción nunca se concretó. En gran parte por las lesiones que lo afectaron mientras estaba en el plantel del Muñeco Gallardo en River.

Marcelo Larrondo y su pesadilla en River Plate: “Me miraban y me lesionaba, no podía salir de esa nube oscura”

Para Marcelo Larrondo, su estadía en River Plate se resume en un concepto que él mismo sacó a colación en este diálogo con DSports Radio. “En el momento que no quería estar mal, me pasó. Pero el pasado es pasado. Ahora estoy en un club muy lindo que quiere crecer”, expresó el atacante que el 16 de agosto cumplirá 35 años.

“El que más lo sufrió fui yo. Más siendo hincha de River. Uno siempre quiere dar todo para el club de sus amores. Fue un momento difícil. Me miraban y me lesionaba, no podía salir de esa nube oscura. Son cosas que te pasan en un club que te exige al 100 por ciento. Hoy le ocurre a Matías Suárez. Te exigen, te exigen y te exigen. El cuerpo pasa factura”, sentenció Marcelo Larrondo, que espera terminar con los problemas físicos en el Deportivo Maipú.