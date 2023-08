El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo igualó sin goles contra el Atlético Madrid por la segunda fecha de La Liga de España. El arquero chileno sigue fuera por lesión, mientras el entrenador valora el punto conseguido en casa ante un rival importante.

“El empate me deja satisfecho a medias, creo que fuimos superiores a un equipo con multitud de variantes. Queríamos los tres puntos”, dijo tras el duelo Pellegrini.

Agrega que “hemos tenido personalidad para salir a buscar el partido desde el comienzo. Hicimos un gran primer tiempo, fuimos superiores pero no concretamos y ante equipos así hay que hacerlo, pero en la segunda sufrimos el desgaste por la temperatura y ante un equipo que se maneja en las contras. Jugamos con madurez”.

Complementa que “ante un equipo como el Atlético siempre hay que valorar el punto. En el segundo tiempo, también los primeros diez minutos no fueron malos, pero perdimos el control del balón y con los cambios tratamos de recuperarlo. Cuando no se puede ganar, hay que tener madurez para no perderlo porque ellos a balón parado al final son peligrosos, pero estuvimos bien atrás”.

Por último, el DT considera que necesita refuerzos antes del cierre del mercado europeo y espera que no se le desarme lo que tiene hasta ahora. Pellegrini exige que el Betis contrate en lo que queda de plazo.

“Estoy temeroso por lo que se pueda ir e ilusionado con lo que pueda venir (risas), necesitamos refuerzos importantes en algunas plazas para hacer un equipo competitivo, estamos jugando un partido por semana y ya sentimos el desgaste, el plantel es importante pero ojalá capacidad económica para potenciarnos un poco más, que la Liga, la Copa y Europa son tres competiciones que desgastan mucho”.

¿Cuál es el próximo partido del Real Betis?

Tras empatar sin goles contra Atléico Madrid, el próximo duelo del Real Betis será este domingo 27 de agosto desde las 15:30 horas, como visita frente a Athletic Club, por la tercera fecha de La Liga de España.

¿Hasta cuándo tiene contrato Claudio Bravo con Real Betis?

Con 40 años cumplidos el pasado 13 de abril, Claudio Bravo renovó recientemente su contrato con el Real Betis por un año. Es decir, el arquero chileno tiene vínculo hasta el 30 de junio de 2024, tras arribar en agosto de 2020 al cuadro sevillano.