Guillermo Maripán reapareció tras su salida de la selección chilena por lesión y con un polémico mensaje. Esto porque el central del AS Monaco encaró a Luis Slimming por un polémico chiste que hizo conocido en su rutina.

El cara a cara se registró en el reciente programa de “El Antídoto” donde “Don Comedia” fue invitado. El comediante abordó su pasado como profesor de matemáticas y lo complicado que fue desarrollarse como docente. “El apodo para el profe de matemáticas siempre ha sido el mismo, ‘viejo con…’”, comentó.

Luego en el espacio conducido por Fabrizio Copano asomaron algunos de los alumnos que tuvo el integrante de “El sentido del humor”. Sección en el que también apareció Maripán y quien mandó un especial saludo.

“Hola ‘Don Comedia’. Grabo este video para felicitarte por todo el éxito que tuviste en el Festival de Viña”, partió diciendo el seleccionado nacional. Pero la segunda parte no tardó en llegar.

“También para recordarte que dejes de decir que me hiciste clases, malaya culiá’, porque no te conozco. Nunca te he visto. Saludos”, agregó el formado en la UC.

La respuesta de Slimming

Situación que rápidamente aclaró el comediante en el programa de Mega para evitar nuevos videos.

“Hubo un mal entendido. Yo en un colegio una vez le pedí a un alumno que pasara a la pizarra y me dijo que no porque él iba a ser futbolista. Tiempo después fue la directora de ese colegio la que me dijo que era Guillermo Maripán. Pero con el tiempo finalmente me explicaron que se trataba de Benjamín Inostroza y que jugó en la U. Incluso él (Maripán) ya me había escrito en redes sociales, así que esta todo aclarado”, confesó Slimming tras el “cariñoso” saludo.

“Por lo menos dejaste un legado”, sentenció Copano sobre la polémica. Cabe consignar que el propio Luchito había mencionado en más de una ocasión que el defensa había sido alumno suyo y sin mucho éxito.

El futuro de Maripán

El formado en Universidad Católica fue convocado por Ricardo Gareca y participó de los primeros entrenamientos de la Roja en Italia.

Sin embargo, sufrió un desgarro y tuvo que dejar la concentración. Ahora inició tratamiento en el AS Monaco, por lo que se perdería el duelo contra FC Metz este sábado, y los próximos en el inicio de abril contra Rennes y Stade Brestois.