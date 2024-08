Felipe Loyolaes uno de los tantos jugadores chilenos que ha cruzado la cordillera en estos últimos años. El ex lateral de Huachipato ahora milita en Independiente de Avellaneda, club que se quedó con sus servicios a pesar del interés de Colo Colo por ficharlo.

El cambio ha sido rotundo para el chileno, teniendo que adaptarse a una liga mucho más intensa que lo que vivía fin de semana a fin de semana en nuestro balompié.

Así lo dejó en claro en charla con D Sports Radio, donde el jugador de 23 años aseguró que “acá el fútbol es muy intenso. Se juega a uno o dos ritmos más que en Chile. Es de mucho roce, mucha fricción. Hay que darle mucho valor a la pelota, porque te presionan mucho”.

En ese sentido, Loyola valoró las charlas que tuvo con Mauricio Isla antes de llegar al Rojo de Avellaneda. “Conversé con él cuando se abrió la posibilidad, a compañeros argentinos. Todos me dijeron que fuera, que el club es gigante, que me iría bien”, señaló.

“Isla también me habló muy bien del club, fue fundamental hablar con él y me dejó muy bien parado a Independiente”, agregó el ex Huachipato.

Además, tuvo muy buenas palabras para su entrenador, Julio Vaccari, de quien dijo que “es un técnico exigente e intenso, eso me sirve para acomodarme. Se parece mucho al estilo de trabajo que tenía el año pasado con Gustavo Álvarez en Huachipato. Vaccari ya me había buscado cuando estaba en Defensa y Justicia, ahora me volvió a llamar, eso me da confianza”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Independiente de Felipe Loyola?

El Rojo enfrentará a Racing en una nueva edición del Clásico de Avellaneda este domingo 25 de agosto desde las 16:00 (Hora de Chile) en el Estadio Presidente Perón (Cilindro De Avellaneda).

