El Bicampeón de América llegó como el gran refuerzo de Juan Román Riquelme a mitad de año pero con el nuevo DT no tiene el voto de confianza.

De refuerzo salvador a no ser ni citado por Fernando Gago: El duro presente de Gary Medel en Boca Juniors

Gary Medel no lo pasa bien en Boca Juniors. El Bicampeón de América llegó como gran refuerzo a mitad de año y como el referente para ordenar un camarín complicado. El respaldo fue total de Juan Román Riquelme y quien lo repatrió desde el Vasco de Brasil.

Sin embargo, las lesiones y el irregular rendimiento le pasaron la cuenta al formado en la UC. Pero con la llegada de Fernando Gago asomaba como la luz de esperanza para volver a ser parte del elenco estelar.

Pero el debut de Gago no fue el esperado ya que cayeron por 3-0 y Medel no sumó minutos desde el banco de suplentes. “Lo trajo Riquelme pero no tiene lugar” y “Medel corre de atrás”, fueron parte de las indicaciones de la prensa transandina. Incluso se habló que competía junto con Cristian Lema.

Ahora la competencia de Medel sí fue convocado por el partido ante Gimnasia de La Plata por la Copa Argentina de este miércoles por cuartos de final. Lo que profundiza la crisis del Bicampeón en Argentina y que todo apunta a que su contrato finalizaría a finales del 2024 para poder recuperar un cupo de extranjero.

Pero la lista de citados xeneize no estuvo ajena a polémicas ya que en una primera esta no aparecía Kevin Zenón. El volante activó las alarmas ante una posible baja de último minuto. Pero minutos más tarde desde Boca Juniors actualizaron la lista de convocados y ahora sí incluyeron al jugador en cuestión.

¿Cuántos partidos ha jugado Gary Medel en Boca Juniors?

En su segunda etapa en el elenco xeneize Gary Medel no ha podido afianzarse en el equipo estelar. Desde su legada en el segundo semestre del 20204, solo ha disputado 9 partidos (siete por la liga local y dos por Copa Sudamericana). En total son 632 minutos donde fue titular en solo seis. Hasta el momento no ha acumulado goles y solo suma cuatro tarjetas amarillas.