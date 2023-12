No parece ser una broma de mal gusto. La FIFA, a través de sus canales formales, le informó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que corre serio riesgo de que se le suspenda de toda competición, selecciones y clubes, a partir de la temporada 2024.

En una carta firmada por Kenny Jean-Marie, director de federaciones miembro del ente rector y la subsecretaria general de Conmebol, Monserrat Jiménez García, le informan al organismo que no haga tal de realizar elecciones de autoridades sin la presencia de sus representantes, programada para el 8 de enero de 2024.

“La FIFA y la Conmebol desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones”, indica la institución con sede en Zurich, Suiza.

Pero no es todo, pues le advierten a los brasileños que “si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano decisorio pertinente para su consideración y decisión, lo que también podría incluir una suspensión”.

¿Por qué la FIFA amenaza a Brasil con duras medidas?

A principios de diciembre, un Tribunal de Justicia en Río de Janeiro decidió la destitución del presidente de CBF, Ednaldo Rodrigues, por “considerar ilegal una alteración de las reglas electorales que se introdujo poco antes de la votación”.

En esa línea, se decidió que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, José Perdiz, comande la federación hasta la realización de nuevas elecciones en el organismo, en un hecho que la FIFA considera “intervención gubernamental indebida“.

¿Qué pasa si se hacen estas votaciones en Brasil?

La FIFA podrá enviar este caso a su Tribunal de Disciplina para estudiar las medidas a seguir, donde la más grave acarrearía lo siguiente:

Eliminación de la Selección Brasileña del proceso rumbo al Mundial 2026.

Descalificación de todos sus equipos de Copa Libertadores y Sudamericana, además de otros torneos Conmebol, hasta nuevo aviso.

