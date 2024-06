Si tomamos en cuenta la lista de futbolistas chilenos que juegan en el exterior, hasta el momento quien más goles convirtió es Darío Osorio, con nueve tantos en el Midtjylland. Ahora, hay que sumar en esta lista a un artillero que está en racha: Felipe Mora.

El ex atacante de Universidad de Chile no para de convertir para Portland Timbers. De hecho, ya es el máximo goleador de su equipo y acecha en la lista de anotadores de la Major League Soccer (MLS) a leyendas como Lionel Messi o Luis Suárez.

Felipe Mora dijo presente en el marcador en la igualdad de su equipo por 2-2 ante Houston Dynamo, cuando en el minuto 36 recibe dentro del área un pase del uruguayo Jonathan Rodríguez, y definió en la boca del arco. Salió reemplazado en el entretiempo.

A pesar del buen presente del chileno, Portland Timbers no logra subir en la clasificación de la Conferencia Oeste, pues se queda en la novena posición con 20 puntos, a dos de los puestos de clasificación directa a Playoffs en la MLS. Por si fuera poco, no irá a la Copa América, pues no lo convocó Ricardo Gareca.

Los números de Felipe Mora en la MLS

El surgido en Audax Italiano llegó a los Estados Unidos en 2020, proveniente del fútbol mexicano, y a pesar de que las lesiones le han tenido largo tiempo fuera de las canchas, consiguió con Portland Timbers los mejores números de su carrera, con 38 tantos en 99 encuentros.

En la presente temporada, Mora se ubica en el Top 10 de máximos goleadores de la MLS, con ocho anotaciones en 768 minutos en cancha durante 15 encuentros. Además, suma dos asistencias y una tarjeta amarilla. Es el segundo chileno más goleador de la campaña en el exterior, sólo superado por Darío Osorio.

