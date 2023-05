Felipe Méndez encendió la polémica desde Rusia. Y fue en una publicación de TNT Sports que informaba sobre la posibilidad del arribo de Andrés Iniesta a la Unión Española. Fue a ese post que el volante del CSKA Moscú lanzó una bomba: “Mejor paguen los 250 que me deben”, escribió el valdiviano, aunque luego eliminó su comentario.

Pero ya era demasiado tarde. Ya se había viralizado. Es más, el cuadro hispano salió al paso de los dichos de VFM y lanzó un comunicado en el que alertó que se reserva el derecho de tomar acciones legales por los dichos del seleccionado chileno. Con el correr de las horas, Méndez sacó la voz para entregar más detalles de eso. Y acusó una especie de “extorsión” en la tratativa que terminó con él en Europa.

Lo hizo en una conversación con Independencia Hispana. “Estoy súper tranquilo, si ellos quieren tomar acciones legales que lo hagan. Estoy cobrando lo que me corresponde”, aseguró el volante, que pasó por Huachipato antes de llegar a las juveniles hispanas.

Pero también dio detalles de esa deuda que reclamó vía redes sociales. “Son 250 mil dólares. La gente del club lo sabe y las personas que estuvieron en la negociación también. Es muy doloroso, prácticamente tratan de manchar mi nombre”, aseguró Méndez respecto de la tratativa que terminó con él en la Premier League de Rusia. En aquel certamen suma 24 partidos en el segundo mejor ubicado de la tabla.

Méndez revela detalles del negocio de Unión Española con el CSKA Moscú: “Prácticamente fue una extorsión”

Pero Felipe Méndez estuvo lejos de quedarse con esas palabras. Prosiguió en su relato, que por momentos tuvo sabor a desahogo. Lo primero fue desmentir al gerente general de Unión Española, Cristián Rodríguez. “Él se contradijo”, aseguró el oriundo de Valdivia.

Añadió que “no era el gerente cuando se dio todo. No tiene mucho conocimiento de la negociación. La única manera de salir del club era renunciando a todo ese tipo de cosas, que incluso tenía un dinero extra. No tan sólo el del 10 por ciento. Prácticamente fue una extorsión. Si yo no firmaba los documentos que ellos solicitaban, no podía salir”, reveló el centrocampista que el 23 de septiembre cumplirá 24 años.

Méndez detalla charlas de su representante con Jorge Segovia: “Supo que la oferta era de Rusia y fijó en 2.5 millones el valor”

“Nunca tuve cláusula de salida. Mi representante se comunica con Jorge Segovia, le pregunta por el monto para trabajar en caso de que algún club se comunique con él. Al principio dijo que tenía una valorización de 1.5 millones de dólares. Cuando se entera de que la propuesta era de Rusia, él se sube a 2.5. Quería ese monto neto para Unión Española”, dijo Víctor Méndez en torno a la postura que tomó el empresario dueño del club chileno.

VFM agregó que “Yo también estuve en una incertidumbre. Fueron dos meses en que se decía que no, que sí. Fue algo muy duro. Hasta el último día supe que podía venir realmente. Una vez estando acá, los tipos me dijeron que la única opción de venir era renunciar al monto extra al 10 por ciento y a mi 10 por ciento. Eso me exigió Unión Española para negociar”.

“Si miramos para atrás, los jugadores que han salido vendidos, por lo que tengo entendido y averigüé, todos cobraron lo que les correspondía. Siento que se me faltó bastante el respeto. No pude despedirme de la gente, pero tampoco me fui 100 por ciento mal del club. Le dejé bastante dinero, no sé qué han hecho con él porque sigue estando de la misma manera en que me fui. Siento que no se me respetó”, comentó también Méndez, quien ha jugado siete partidos por la Roja.

Felipe Méndez pone en duda la gestión de Unión Española: “Veo bastante mal al club, no hizo ningún cambio”

Por cierto, las palabras de Felipe Méndez no terminaron ahí. “Ya no pertenezco al club y quiero que alguien de una vez por todas diga las cosas que pasan realmente en la interna. Podría decirte muchísimas cosas, pero en su momento no podía. Era partícipe del club. La única manera para salir del club era firmando esos documentos que me hicieron firmar. Al fin y al cabo el único perjudicado en todo esto fui yo”, aseguró.

“Si ponemos en la balanza: Unión Española recibió 2.5 millones de dólares y Víctor Méndez no recibió nada. Son cosas que se manejaron muy mal hasta el día de hoy”, expresó el mediocampista del CSKA Moscú, el sublíder de la Premier League de Rusia.

¿Hubo más de Méndez? Por supuesto que sí. “La dirigencia no tuvo el trato correcto conmigo. El club sigue de la misma forma, no han hecho ningún cambio. Salió en todos lados que la cancha está mala y quieren que los jugadores jueguen así”, pegó el valdiviano por el estado del césped en el estadio Santa Laura.

“Date cuenta los jugadores que se lesionaron y la dirigencia nunca les dio respuestas: Yulián Mejía y Ángelo Pizzorno que se cortaron el cruzado. Esos jugadores firmaban por un año y se iban. Todos quedaron ahí con los brazos cruzados. En ningún momento les dio solución o respuesta. La situación del club es preocupante”, cerró Víctor Méndez, sin mucho ánimo de calmar las aguas.