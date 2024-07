Se trata de Giorgio Galanti, quien fue sentenciado por la muerte del ex futbolista de la Fiorentina, Davide Astori.

Ex médico de la Fiorentina es condenado a un año de prisión por muerte de Davide Astori

Davide Astori es quizás la única persona famosa nacida en San Giovanni Bianco, provincia de Bérgamo y región de Lombardía. Allí, al norte de Italia nació un futbolista tristemente conocido, tras su fallecimiento temprano.

El 4 de marzo de 2018, mientras dormía en la habitación de un hotel en Udine, Astori murió de un paro cardiorresporatorio. Se aprestaba a defender los colores de la Fiorentina, su equipo de aquel entonces, ante Udinese.

En realidad, su causa de muerte fue una cardiomiopatía arritmogénica ventricular. Y no fue una casualidad. La tarde de este martes 9 de julio, quien fuese médico de la Fiorentina, fue condenado a un año de prisión.

Giorgio Galanti, médico y ex consultor deportivo de la Fiorentina, tendrá que pasar 365 días tras lasa rejas. Así lo decidió el Tribunal de Apelación de Florencia.

¿Por qué el médico fue sentenciado por la muerte de un jugador?

Quizás, con el fin de facilitar su carrera en el club de la ciudad, el médico del hospital Careggi de Florencia, no fue claro en su diagnóstico sobre la salud del futbolista. Su enfermedad fue obviada de todos sus informes.

De hecho, el ex médico de la Fiorentina le dio certificados a Davide Astori para poder jugar. Es decir, facilitó que no se le hicieran más exámenes, además de no otorgar medicamentos ante la enfermedad.

La Justicia determinó que Giorgio Galanti era culpable de homicidio involuntario. Ahora, pasará un año tras las rejas.

Astori tuvo una carrera de 12 años. Además de defender la camiseta del cuadro Viola, vistió los colores del Pizzighettone, Cremonese, Cagliari y la Roma.