¿Dónde ver Coquimbo vs Sportivo Luqueño? Horario y qué canal transmite la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana tendrá a un nuevo club saltando a la cancha. En la 4° fecha de la fase de grupos, Coquimbo Unido se medirá ante Sportivo Luqueño en condición de visita. Ambos equipos tienen la necesidad de ganar, por lo que se espera un gran duelo en Paraguay.

Los Piratas suman 3 puntos en la misma cantidad de presentaciones en la competición internacional, por lo cual necesitan la victoria para meterse en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda. Luqueño no ha tenido mucha fortuna en la competición internacional y no suma unidades. Si no gana en esta jornada, se despedirá de toda posibilidad de avanzar en la Sudamericana.

¿Dónde ver a Coquimbo Unido vs Sportivo Luqueño?

El partido podrá ser visto en TV por ESPN, mientras que pos streaming estará disponible en la aplicación Star+. Conoce los canales para ver el duelo según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿A qué hora es el partido de la Copa Sudamericana?

El encuentro entre Coquimbo Unido y Sportivo Luqueño se jugará el miércoles 8 de mayo a las 18:00 horas, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

Por el sueño de la clasificación

El último partido de Coquimbo por la Sudamericana, fue la derrota por 2-1 ante Racing en condición de local. De esta manera, quedaron en el 3° puesto con 3 puntos, mientras la Academia está en lo más alto con 9 unidades. En el 2° lugar está Bragantino con 6, mientras Sportivo Luqueño cierra el Grupo H con 0 puntos.

Los Piratas se aferran a la opción de avanzar de ronda, para lo cual no hay doble lectura: deben ganar en Paraguay y recuperar los puntos perdidos ante Racing como local. Luqueño tiene la última opción de luchar por algo, ya que hasta el empate los deja fuera de carrera.