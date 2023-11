Darío Osorio volvió a anotar en el Midtjylland de Dinamarca y el delantero criollo alcanza su tercer gol desde que llegó al club europeo. Con la nueva diana bajo el brazo, el oriundo de Hijuelas se integrará a la selección chilena de cara a los partidos contra Paraguay y Ecuador.

En conversación con el sitio TipsBladet, Osorio comentó cómo se dio su decisión de arribar al fútbol danés y reconoce que la adaptación le ha sido más difícil de lo presupuestado, esto pese a sentir total apoyo del Midtjylland.

“Hubo muchos rumores y poco interés en mí, nada de eso condujo a nada concreto. Entonces mi agente me llamó un día y me dijo que el FC Midtjylland estaba interesado en mí. Tuvimos una charla por Zoom, donde nos mostraron las instalaciones, nos contaron su forma de jugar, su cultura y su historia”, contó Osorio.

El ex Universidad de Chile reconoció que “no sabía mucho sobre el club, así que investigué un poco. Los busqué en Google y pude leer que el club era conocido por trabajar con jugadores jóvenes, dándoles oportunidades y haciéndolos triunfar. Y esa fue probablemente la razón más importante por la que elegí mudarme aquí”.

“No es que elegí el FC Midtjylland porque imaginaba que sería fácil unirme al equipo. Pero tenía la idea de que la adaptación aquí sería más fácil a otros lugares. Es un equipo joven y un club que hace mucho para que los nuevos jugadores se sientan bienvenidos y como en casa. Tiene experiencia trabajando con jugadores jóvenes e interactuando con ellos como proyectos”, complementó el chileno.

Osorio añadió que “estar lejos de Chile es complicado en relación a la cultura y el idioma de este país. Creo que el idioma es el más difícil. Es complicado tener que comunicarse con otras personas, el idioma es muy diferente al español”.

El más caro del Midtjylland

Por otro lado le consultaron por el la posible presión de ser el jugador más costoso en la historia del club. El delantero aseguró que su presión no va de la mano con esa situación y se enfoca en ganarse un nombre.

“Eso no me motiva ni me pone presión adicional. La verdad es que ni lo sabía. Pero no es algo que me empuje o me motive en sí mismo. La motivación es mucho más que aquello para lo que estás comprado como jugador de fútbol”, sentenció.

¿Cuántos años tiene Darío Osorio?

El ex jugador de Universidad de Chile y actual futbolista del FC Midtjylland de Dinamarca, Darío Osorio, cumplió 19 años el pasado 24 de enero de 2023.

¿Cuántos goles lleva Darío Osorio en el Midtjylland?

A espera de los partidos de la selección chilena contra Paraguay y Ecuador, Darío Osorio ha marcado tres goles en el Midtjylland: le anotó a Randers, Lyngby y Nordsjaelland, curiosamente todos partidos como local.