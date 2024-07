Claudio Bravo descarta urgirse al todavía no encontrar club: “Es una preocupación que me saqué hace muchos años”

El futuro de Claudio Bravo sigue siendo una total incógnita. El arquero de 41 años debe buscar club tras no renovar en el Real Betis de España y, a pesar de los muchos rumores que han ido saliendo en este mercado, todavía no hay nada oficial en torno al formado en Colo Colo.

Por ahora el bicampeón de América sigue disfrutando de sus vacaciones, sin urgirse al todavía no encontrar club. Para el meta, esta es una preocupación que se sacó de encima hace varios años.

Así mismo lo dejó en claro el propio Bravo, quien medio de una actividad en su natal Buin afirmó a los medios que “uno tiene las cosas sumamente claras en todo orden de cosas y momento. Ya analizaremos con calma qué es lo que viene a futuro, cuáles son las opciones”.

“Yo me siento muy tranquilo y feliz, es una preocupación que no tengo hace muchos años, de tener esa prisa de poder jugar o encontrar una oferta de un club. Todo lo contrario, estoy feliz y gratificante por todo lo que me ha tocado vivir”, agregó el arquero.

Cabe recordar que los últimos rumores apuntaron a un futuro en el fútbol de la MLS de Estados Unidos y hasta un ofrecimiento para ser parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola en Manchester City.

Sin embargo, todavía no hay nada oficial de cara la temporada 2024-25 para el arquero chileno. ¿Qué elegirá Bravo, la opción de seguir jugando o colgar de manera definitiva los guantes?

Los números de Claudio Bravo en la temporada 2023-24

Lamentablemente el arquero chileno viene de una temporada en el Real Betis donde tuvo muy poca continuidad. En total jugó nueve partidos, siendo siete por La Liga y dos por la Europa League. Además, disputó cinco encuentros con la selección chilena, siendo tres amistoso y dos en la Copa América 2024.

