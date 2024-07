El mercado de pases internacional no se detiene y ahora apareció la gran chance de que Claudio Bravo vuelva a trabajar con Pep Guardiola, en un anhelo de hace muchos años de parte del actual entrenador del Manchester City.

Así al menos lo reveló el diario La Tercera, quienes tienen voces desde España que confirman que el DT sigue de cerca el futuro del capitán de la Roja, a pesar del interés que hay desde la MSL, específicamente Los Angeles Galaxy.

Una historia que tiene mucho tiempo, como una admiración en su forma de trabajo, cuando coincidieron en Inglaterra desde 2016 a 2020, donde el DT ya miraba condiciones como entrenador del portero chileno.

Por lo mismo, ahora a los 41 años, vuelve abrir esa puerta, pese a que el mismo Bravo ha planteado la opción de seguir jugando, al menos, por una temporada más.

Pep Guardiola ya le había adelantado el camino a Claudio Bravo en el Manchester City. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

La gran charla de Pep Guardiola con Claudio Bravo

Fue el mismo medio quien citó la vez que Claudio Bravo tuvo una importante conversación con Pep Guardiola, quien le dijo que tenía todas las características para ser un gran entrenador.

“Llegamos a Inglaterra después de una gira por Estados Unidos. Guardiola me llamó a su oficina y me dijo: ‘quiero hablar contigo’. Subí y me planteó la opción de ser entrenador. Le dije: ‘¿Me quieres retirar?, yo pretendo jugar varios años más’. Ahí me dijo que ‘hay que visualizar cosas para el día de mañana, creo que tienes potencial para ser un buen entrenador’”, explicó Bravo.

Una charla que marcó al portero nacional y que lo dejó pensativo para el futuro, donde agradece la confianza que siempre le ha tenido Pep Guardiola por sus condiciones en el fútbol.

“Es muy bueno cuando un técnico te habla y te dice que tienes opciones de ser un buen entrenador, que debes prepararte de buena manera y que visualices cosas distintas al resto de tus compañeros, para el día de mañana desenvolverte bien. Lo agradezco mucho. Las puertas están abiertas, pero para eso tiene que existir una preparación previa. Eso se gana con el tiempo”, cerró.

