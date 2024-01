¿Cuándo juegan Al- Nassr vs Inter Miami? Horario y dónde ver el amistoso de Messi

Nos trasladamos a la ciudad de Riad, la capital de Arabia Saudita, para ser testigos de un partido amistoso de infarto en el cruce que animan el equipo de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr e Inter Miami, donde milita Lionel Messi.

El equipo comandado por la Pulga ha tenido un pésimo arranque de pretemporada, y ahora va su primera sonrisa visitando a un elenco saudí que, todo indica, no contará con CR7.

¿Cuándo juegan Al-Nassr vs Inter Miami el amistoso?

Al-Nassr recibe a Inter Miami este jueves 1 de febrero a partir de las 15:00 horas de Chile en el Kingdom Arena, ubicado en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming el partido amistoso de la Riyadh Season Cup?

El partido partido amistoso de la Riyadh Season Cup entre Al-Nassr e Inter Miami será transmitido en Chile, Latinoamérica y todo el mundo en vivo online a través de las pantallas de Apple TV.

El valor del llamado MLS Seasson Pass, para ver, además, todos los encuentros de la Major League Soccer, asciende a unos 14,99 dólares por mes o 49 por la temporada completa, sin embargo, para los que ya son clientes de Apple el precio es de 12,99 de la divisa estadounidense o 39 por todo el curso.

Amargo arranque de pretemporada

El equipo dirigido por el argentino Gerardo Martino que, además del actual Balón de Oro y The Best, cuenta en sus filas con los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets y el uruguayo Luis Suárez, suma cuatro partidos de preparación de cara a la temporada 2024, y no ha logrado sumar triunfos.

El primero fue en el mes de noviembre, cuando recibió a New York City FC en el DRV PNK Stadium y perdió 2 a 1 con descuento chileno de Robbie Robinson.

Después, recién el viernes 19 de enero, se dirigió hasta el Estadio Cuscatlán de la ciudad de San Salvador y, en un compromiso que marcó el debut de El Pistolero charrúa, igualó sin goles frente a la selección de El Salvador .

Luego volvería a Estados Unidos, esta vez, para caer por la cuenta mínima en manos de FC Dallas en un ingrato duelo que se definió antes del minuto 5 en el Cotton Bowl de Texas.

Finalmente llegaría hasta Arabia Saudita y, en la antesala de su amistoso ante el equipo del lesionado CR7, Al Hilal lo venció por 4 goles a 3 en el Kingdom Arena. Anotaron Luis Suárez (34′), Lionel Messi (54′) de penal y David Ruiz (55′).