Las miradas del fútbol mundial se dan cita en Arabia Saudita, esta vez, para un duelo amistoso de alto calibre en el partido que animan Al-Nassr e Inter Miami este jueves a partir de las 18:00 horas de Chile en el Kingdom Arena de la ciudad de Riad.

Un verdadero partidazo en el que podrían volver a verse las caras Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dos jugadores que, por más de una década, han sido considerados como los mejores del mundo.

Desde que se confirmó la noticia, millones de fanáticos en todo el globo fijaron la fecha en su calendario. Sin embargo, una lesión de CR7 encendió las alarmas y ahora todos se preguntan si estará disponible para el partido o no.

¿Juega Cristiano Ronaldo el amistoso contra el Inter Miami de Lionel Messi?

Todo apunta a que Cristiano Ronaldo no jugará el partido amistoso de Al-Nassr vs Inter Miami de Lionel Messi. Así lo dejó entre ver el portugués Luis Castro, su entrenador, en una conferencia de prensa previa.

“Cristiano Ronaldo se encuentra en la parte final de su recuperación para incorporarse al grupo. Veremos en los próximos días si puede empezar a trabajar con el equipo. En este momento está ausente del partido“, comentó el estratega del cuadro saudí en conferencia de prensa.

Sin embargo, no toda esperanza está perdida, ya que el astro luso fue incluido entre los convocados de este jueves y, ¿por qué no? podría eventualmente sumar un par de minutos en lo que sería (ahora sí) The Last Dance.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming el partido amistoso de Al-Nassr vs Inter Miami?

El partido de Messi por la fecha 26 de la MLS será transmitido en Chile, Latinoamérica y todo el mundo en vivo online a través de las pantallas de Apple TV.

El valor del llamado MLS Seasson Pass, para ver todos los encuentros de la Major League Soccer, asciende a unos 14,99 dólares por mes o 49 por la temporada completa, sin embargo, para los que ya son clientes de Apple el precio es de 12,99 de la divisa estadounidense o 39 por todo el curso.