Yeferson Soteldo se agranda: "Venezuela está para pelear el primer lugar de las Eliminatorias"

El 26 de marzo arrancan las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, donde uno de los equipos que quiere dar el golpe es Venezuela.

El cuadro llanero jamás ha jugado una Copa del Mundo en nivel adulto, pero eso no le importa al delantero Yeferson Soteldo, quien dice que su seleccionado está capacitado para ganar las Clasificatorias.

"(José, nuevo DT de Venezuela) Peseiro me preguntó si estábamos para clasificar al Mundial y le dije que no estamos preparados para clasificar; que estamos para pelear el primer puesto. El sueño es ir al Mundial, pero siento que tenemos una selección madura para pelear arriba", le dijo el ex Universidad de Chile al periodista Fernando Petrocelli.

La figura de Santos, además, comentó una conversación que tuvo con el nuevo seleccionador de la Vinotinto, el portugués José Peseiro, quien reemplazó en el cargo a Rafael Dudamel.

"El profe Peseiro me llamó la semana pasada. Estaba un poco inquieto porque no me había llamado. Fue una muy buena conversación. Me preguntó si creía que podíamos jugar un fútbol ofensivo. Le dije que sí. Que tenemos las nombres para hacerlo", comentó.

Venezuela debuta en las Eliminatorias ante Colombia en Barranquilla, para luego recibir a Paraguay en Mérida.