Xavi Hernández no deja de pensar en Claudio Bravo: "Me daba mucha seguridad, es fantástico con los pies"

El entrenador de Barcelona, Xavi Hernández, repartió elogios para varios de los compañeros que tuvo en el cuadro catalán en casi veinte años con la camiseta blaugrana. Y entre ellos no podía faltar Claudio Bravo, guardián del arco culé entre 2014 y 2016, quien dejó un gran recuerdo del talentoso mediocampista español.

"A mí personalmente me daba mucha seguridad. Claudio era un portero muy sobrio, fantástico con los pies", valoró el estratega del Barça en diálogo para Kings of the World de LaLiga Golazos, la plataforma que permite recopilar los mejores momentos del campeonato español desde la temporada 2005/06.

En ese sentido, el ex volante que fuera campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección española, valora la autoridad de Bravo al dominar el área propia del Barcelona. "Me encaja perfectamente en el 'not in my house' porque era seguro, un portero seguro", sentencia Xavi Hernández.

Xavi elogia a Rafa Márquez, James y Forlán



Pero Xavi Hernández no se quedó en Claudio Bravo. En su repaso por ex figuras latinas de La Liga, el entrenador del Barcelona se detuvo especialmente en el mexicano Rafa Márquez, con quien compartió vestuario en el cuadro catalán durante siete temporadas. El zaguero tiene una gran valoración.

"A Rafa Márquez lo pondría muy arriba, muy alto: una salida de balón tremenda y la capacidad de darte un pase a lo Koeman, competir como Sergio Ramos... aparte de que es un buen amigo, jajajá", valora el estratega azulgrana.

Y también hubo espacio destacado para los rivales, entre ellos el colombiano James Rodríguez, de quien el DT valoró su "calidad y talento para marcar diferencias. Es capaz de marcarte golazos tremendos desde distancias cortas y largas, y posee una zurda privilegiada. Una pena que jugó en el Real Madrid y no en el Barcelona", puntualiza.

Finalmente, Xavi le otorga oreja y rabo al uruguayo Diego Forlán, quien jugó en los años mozos del Villarreal. "Yo siempre lo quise fichar para el Barça, porque tiene talento, calidad y personalidad, el carácter ganador que te hace marcar diferencias y ha dominado todos los registros: derecha, izquierda, cabeza, velocidad, talento. Para mí es un crack mundial. ¿Una dupla con Lewandowski? No estaría mal", completa el DT.

