Video: El día en que Iván Zamorano aniquiló a Diego Maradona en España

Dos de los mejores jugadores de todos los tiempos se toparon en la Liga Española 1992-93, con victoria gloriosa para un chileno. Estamos hablando de Iván Zamorano, quien celebró con todo justo frente a Diego Maradona.

Justo hoy está de aniversario el día en que Bambam se llenó de gol en el Santiago Bernabéu, en el 5-0 de Real Madrid frente a Sevilla, el 23 de mayo de 1993.

Un joven Iván se enfrentaba a un ya veterano Diego, es más, aquella fue la última temporada del 10 en Europa, antes de regresar a Argentina.

Aquella tarde madrileña le salió todo a Zamorano, que en la primera parte marcó tres goles, en una de sus mejores performance visitiendo la camiseta del conjunto merengue.

Tras el partido, el criollo habló con la televisión española sobre el juego: "no me obsesiona tanto lo del Pichichi, ni tampoco me quita el sueño, yo creo que lo más importante,ya te digo, tengo más en mente ser campeón en Liga con el Real Madrid que ser Pichichi, por supuesto que me hace ilusión, y para eso voy a seguir luchando, pero me dan más ganas salir campeón con el Madrid".