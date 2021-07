Video: el discurso bromista de Roberto Mancini antes de la final de la Eurocopa

Este domingo Italia sorprendió a Inglaterra en su propia casa y se proclamó campeón de la Eurocopa después de una sufrida tanda de penales.

Antes del partido, el técnico de la Azzurra, Roberto Mancini, ofreció un discurso a sus jugadores y entregó la alineación con una broma incluida.

“Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina…,” dijo el entrenador, en alusión a Leonardo Spinazzola, quien salió lesionado en el partido frente a Bélgica en los cuartos de final.

Luego de dar once, Mancini alentó a sus jugadores con un escueto mensaje: "No tengo nada más que decirles, saben que no estamos aquí por casualidad y que sólo nosotros somos los dueños de nuestro destino: ni los árbitros, ni los rivales, ni nadie más que nosotros".

"¿Ok? Ustedes saben lo que tienen que hacer", finalizó.