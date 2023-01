Venezuela, la última rival de La Roja de Patricio Ormazábal en el Sudamericano Sub 20, disputará este jueves un duelo clave frente a Ecuador.

¿A qué hora juegan? Ecuador y Venezuela chocan por el Sudamericano Sub 20 con Chile atento

El Sudamericano Sub 20 de Colombia continua este jueves con duelos imperdibles por la fecha 4 del grupo B, es en ese contexto donde la selección de Ecuador enfrentará en Cali a su símil de Venezuela, duelo donde La Roja de Patricio Ormazábal estará atenta a lo que pueda pasar.

¿Cuándo juegan Ecuador y Venezuela por la fecha 4 del Sudamericano sub 20?

La selección de Ecuador enfrenta a su símil de Venezuela este jueves 26 de enero a las 21:30 horas de Chile en Cali.

*El horario en Ecuador es a las 19:30 horas, mientras que en Venezuela iniciará a las mismas 20:30 horas.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming el sudamericano sub 20?

Canal 13 y sus plataformas digitales transmitirán todos los partidos de La Roja en el sudamericano sub 20, sin embargo, no será así con el resto del certamen Conmebol, por ello te invitamos a que sigas en Redgol el minuto a minuto en vivo del duelo entre Ecuador y Venezuela.

A continuación, te dejamos el listado para ver el Sudamericano Sub 20 en los distintos países de Sudamérica:

Argentina: TyC Sports.

Bolivia: Unitel.

Brasil: Globo y SportTV.

Colombia: Caracol y Telepacífico.

Chile: Canal 13. (sólo partidos de Chile.)

Ecuador: DSports.

Paraguay: Gen TV.

Perú: Dsports.

Uruguay: Dexary Eventos.

Venezuela: Televen.

Chile puede clasificar sin jugar:

Un dato curioso de esta fecha 4 del Sudamericano sub 20, es que Chile sin jugar podría sellar los pasajes a la fase final del certamen CONMEBOL, para eso deben esperar que tanto Bolivia como Venezuela no sumen en sus respectivos duelos frente a Uruguay y Ecuador,debido a que una derrota de ambos haría inalcanzable a La Roja sub 20, que hoy por hoy es 3° del grupo con 4 unidades.

De todas maneras, en caso que no se den estos resultados, el elenco de Patricio Ormazábal dependerá de sí mismo para asegurar los pasajes al Mundial de Indonesia, ya que en la última fecha enfrenta a Venezuela, mientras que la selección de Bolivia quedará libre.

¿Cómo llegan Ecuador y Venezuela a la fecha 4 del Sudamericano?

Al inicio de la fecha 4 del Grupo B del Sudamericano Sub 20, la selección de Ecuador llega como gran favorita al enfrentamiento ante la vinotinto, esto porque los ecuatorianos se encuentran 2° en la tabla de posiciones con 4 puntos, tras su empate en el debut ante Chile y su triunfo por 1-0 sobre Bolivia.

Mientras que la selección venezolana no ha logrado tener un torneo soñado y podría despedirse del certamen de manera temprana si no logra ganar al Tri. Actualmente el elenco venezolano se ubica último de la zona B sin unidades, tras sus derrotas frente a Bolivia y Uruguay.

