¿A qué hora juegan? Bolivia y Uruguay Sub 20 animan un duelo de interés para Chile

Sudamericano sub 20

Este jueves hay acción en el Sudamericano Sub 20 de Colombia con los duelos por la fecha 4 del grupo B, en ese contexto es que en el primer turno la selección boliviana chocará Uruguay en un enfrentamiento donde los altiplánicos buscarán seguir soñando con el Mundial de la categoría, mientras que Chile, libre esta jornada, estará atento al tránsito de la jornada.

¿Cuándo juegan Bolivia y Uruguay por la fecha 4 del Sudamericano sub 20?

La selección de Bolivia busca seguir con vida en el Sudamericano ante Uruguay este jueves 26 de enero a las 19:00 horas de Chile en Cali.

*El horario en Bolivia es a las 18:00 horas, mientras que en Uruguay iniciará a las mismas 19:00 horas.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming el sudamericano sub 20?

Canal 13 y sus plataformas digitales transmitirán todos los partidos de La Roja en el sudamericano sub 20, sin embargo, no será así con el resto del certamen Conmebol, por ello te invitamos a que sigas en Redgol el minuto a minuto en vivo del duelo entre Bolivia y Uruguay.

A continuación, te dejamos el listado para ver el Sudamericano Sub 20 en los distintos países de Sudamérica:

Argentina: TyC Sports.

Bolivia: Unitel.

Brasil: Globo y SportTV.

Colombia: Caracol y Telepacífico.

Chile: Canal 13. (sólo partidos de Chile.)

Ecuador: DSports.

Paraguay: Gen TV.

Perú: Dsports.

Uruguay: Dexary Eventos.

Venezuela: Televen.

Chile puede clasificar sin jugar:

Un dato curioso de esta fecha 4 del Sudamericano sub 20, es que Chile sin jugar podría sellar los pasajes a la fase final del certamen CONMEBOL, para eso deben esperar que tanto Bolivia como Venezuela no sumen en sus respectivos duelos frente a Uruguay y Ecuador,debido a que una derrota de ambos haría inalcanzable a La Roja sub 20, que hoy por hoy es 3° del grupo con 4 unidades.

De todas maneras, en caso que no se den estos resultados, el elenco de Patricio Ormazábal dependerá de sí mismo para asegurar los pasajes al Mundial de Indonesia, ya que en la última fecha enfrenta a Venezuela, mientras que la selección de Bolivia quedará libre.

¿Cómo llegan Bolivia y Uruguay a la fecha 4 del Sudamericano?

Con dispar presente llegan altiplánicos y charrúas a la jornada 4 del Sudamericano. Actualmente el combinado verde llega fuera de la zona de clasificación, ubicándose 4° con solo 3 puntos en el grupo B, tras vencer en su estreno a la vinotinto y caer ante Ecuador y Chile.

Los Charrúas por su parte, son líderes exclusivos de su zona con 6 puntos en dos encuentros disputados, derrotando en la primera fecha a Chile por 3-0 y posteriormente a la vinotinto por el mismo marcador.

Compacto Chile vs Bolivia Sub 20: