Video: Marcelo Bielsa reta en vivo a su traductor y le pide que suba el volumen de su voz

No cabe duda que Marcelo Bielsa es un perfeccionista en todos los sentidos. Aparte de su meticuloso trabajo en sus equipos de fútbol, el Loco no deja detalles al azar ni tampoco quiere ser interpretado de una forma errada.

Es por esto que el ex entrenador de la selección chilena no duda en pararle los carros a sus traductores cuando sabe que sus palabras no fueron fielmente interpretadas.

Ayer, en la conferencia previa al choque con el Liverpool, el estratega explicó que "es un partido verdaderamente especial" que está "lleno de matices que lo hacen distinto". Sin embargo, esta segunda parte de las palabras del técnico fueron mal interpretadas por el traductor, quien terminó refiriéndose a "la última temporada".

Ante esto, Bielsa entendió que el traductor no había transmitido sus explicaciones y no dudó en reprenderle, aunque después se resignó y lo dejó pasar agregando un "bueno, está bien".

Hoy, el Loco volvió a retar en vivo a su traductor, pero esta vez no por su interpretación, sino que por su bajo volumen de voz. En la conferencia de prensa post derrota ante Liverpool, el entrenador argentino le pidió dos veces a su intérprete que subiera el volumen de su voz.

Revisa el video: