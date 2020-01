La nueva locura de Marcelo Bielsa: Se mosquea con su traductor en plena entrevista post partido

Una nueva locura nos regaló Marcelo Bielsa. En esta ocasión, tras el empate de sus dirigidos, Leeds United, ante West Bromwich Albion 1-1, el entrenador argentino se molestó en plena entrevista en directo con su traductor por no utilizar las palabras adecuadas.

Todo inició cuando el ‘Loco’ realizó un análisis del encuentro, en donde señaló que el rival "aprovechó el desgaste que habían sufrido el central derecho y el izquierdo", oración que fue traducido por su traductor.

Tras esas palabras la situación se complicó, porque el intérprete utilizó el concepto “fatigue (fatiga)” en vez de “desgaste”, lo que inició un tenso cruce en directo.

“No, fatigue no. Desgaste”, dijo el rosarino, a lo que el traductor complicado por el momento dijo “sí, estaban desgastados, cansados”.

Pero la situación no terminó ahí, pues Bielsa lo miró fríamente y dijo: "No, cansados no. Desgastados. No tired, I say… la fricción, la lucha, la disputa…", hasta que el traductor le dijo "no sé que palabra usar Marcelo".

Finalmente, el himpas quedó ahí y el ex seleccionador de Chile siguió respondiendo a las consultas del periodista.

Bielsa corrigiendo a su intérprete durante sus declaraciones. Parece que mejora su inglés. Siempre es importante usar las palabras adecuadas. pic.twitter.com/kqufZ89AGy — Luis Fando (@LuisFando) January 1, 2020