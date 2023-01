Cristiano Ronaldo no pudo ocultar su vergüenza cuando un periodista gritó "¡siu!" en plena conferencia de prensa. El atacante luso fue presentado en Al Nassr de Arabia Saudita.

Este martes el astro portugués, Cristiano Ronaldo, firmó un millonario contrato con Al Nassr, club de Arabia Saudita, que lo presentó ante los medios de prensa.

Justo cuando iba a comenzar la conferencia, un reportero presente en la sala gritó "¡siu!", en alusión al tradicional gesto de celebración que hace el ex Real Madrid.

En redes muchos internautas opinaron que ese tipo de grito corresponde a un fanático, pero no a un profesional de la comunicaciones, lo habría incomodado a Cristiano.

Tras el grito, el ganador de cinco Balones de Oro no pudo ocultar su vergüenza, situación que prueba que Cristiano sabe que da un paso atrás en su carrera llegando a aquel fútbol.

Sin embargo, el futbolista se encargó de descartar esa opción no sin otro fail en su respuesta, pues confundió Arabia Saudita con Sudáfrica.

"Para mí no es el final de mi carrera venir a Sudáfrica, esto es lo que quiero cambiar, y para ser honesto, realmente no me preocupo por lo que diga la gente".

"Estoy muy orgulloso de tomar esta decisión en mi vida y en el fútbol. Para mí es un nuevo desafío. Me alegro de que Al-Nassr me haya dado esta nueva oportunidad", añadió.