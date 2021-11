Los Spurs hicieron oficial el despido del entrenador, quien arrastra un duro presente. El ex estratega del Inter de Milán asoma fuerte como su reemplazante.

El Tottenham está viviendo un duro momento tanto en la Premier League como en la UEFA Conference League. Los Spurs no han logrado levantar el rumbo pese a su plantel de estrellas y está muy lejos de pelear títulos.

En el fútbol inglés marchan en el octavo lugar con15 puntos, lejos de los 25 que tiene el líder Chelsea. La historia no cambia en el plano internacional, ya que con tres partidos jugadores están en el tercer lugar del Grupo G con solo 4 unidades.

La situación llegó a su extremo en sus últimos cuatro partidos, donde ganó apenas uno y perdió los otros. El sábado recién pasado cayeron por 0-3 ante el Manchester United, lo que terminó por costarle el puesto a Nuno Espírito Santo.

Este lunes el Tottenham emitió un comunicado confirmando la salida del técnico, quien llegó a finales de junio de este año y que no logró repetir lo que había hecho en el Wolverhampton. "El Club puede anunciar hoy que Nuno Espírito Santo y su cuerpo técnico Ian Cathro, Rui Barbosa y Antonio Dias han sido relevados de sus funciones".

El director general de fútbol de los Spurs, Fabio Paratici, lamentó que las cosas terminaran de esta manera. "Sé cuánto querían triunfar Nuno y su cuerpo técnico y lamento que hayamos tenido que tomar esta decisión (...) Nuno es un verdadero caballero y siempre será bienvenido aquí. Queremos agradecerle a él ya su cuerpo técnico y desearles lo mejor para el futuro", señaló al sitio oficial del club.

Antonio Conte es el gran candidato para la banca del Tottenham

Con la salida de Nuno Espírito Santo, el Tottenham ahora se enfoca en encontrar a su reemplazante. Y el nombre que más fuerte suena para tomar el mando es el de Antonio Conte, uno que hace rato está siendo tentando por la Premier League.

El ex técnico del Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal era una de las cartas que manejaba el Manchester United en caso de sacar a Ole Gunnar Solskjaer. No obstante, la demora en la toma de decisiones han hecho que los Spurs se acerquen al DT, según detallan los principales medios en Europa. Eso sí, por ahora no hay nada concreto. Se espera que en los próximos días el panorama se aclare.