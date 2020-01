Thomas Tuchel le pega un portazo a Atlético Madrid por Edinson Cavani: "Esto no es el Monopoly"

El fichaje de Edinson Cavani a Atlético Madrid está en el suelo, porque en PSG no quieren soltar al uruguayo en el mercado invernal europeo, según palabras del DT Thomas Tuchel.

"Tenemos la misma opinión. A los dos (él y el director deportivo Leonardo) no nos gusta cambiar demasiado durante el invierno porque no es nuestra forma de actuar aquí, esto no es el Monopoly", señaló de forma tajante el entrenador alemán.

"Leonardo tiene mucha experiencia, sabe cómo ganar títulos y sabe lo que es necesario para que un equipo pueda hacerlo. Queremos ganar todos los títulos posibles y para eso necesitamos un gran equipo", agregó el ex Borussia Dortmund.

Cavani queda libre a mediados de 2020, por ende será uno de los jugadores más cotizados por el mercado europeo para la próxima temporada.