Continúa la acción en el Mundial de Qatar y la primera jornada de la fase de grupos nos trae otro duelo de pronóstico reservado en el partido que protagonizan las selecciones de Suiza y Camerún, ambos con el objetivo de arrancar sumando en el grupo G, donde además comparten con Brasil y Serbia.

¿Cuándo juegan Suiza vs Camerún por el Mundial de Qatar?

Suiza se enfrenta a Camerún este jueves 24 de noviembre a las 7:00 horas de Chile en el Al Janoub Stadium de la ciudad de Al-Wakrah, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo G?

El duelo de Suiza vs Camerún se podrá ver en vivo por las señales de DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 7:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV.

Bolivia: 6:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 7:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 5:00 horas por DirecTV y DirecTV Go.

Ecuador: 5:00 horas por por DirecTV Sports y DirecTV GO.

México: 4:00 horas por Sky Sports, ViX+.

Paraguay: 7:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 5:00 horas por por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 7:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV.

Venezuela: 6:00 horas por DirecTV Sports.

Nómina de Suiza para el Mundial

Porteros: Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Dortmund), Yann Sommer (Mönchengladbach), Philipp Köhn (Salzburg).

Defensas: Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Manuel Akanji (Manchester City), Ricardo Rodríguez (Torino), Silvan Widmer (Mainz 05), Fabian Schär (Newcastle).

Centrocampistas: Fabian Frei (Basel), Ardon Jashari (Luzern), Zakaria (Chelsea), Fabian Rieder (Young Boys), Xhaka (Arsenal), Djibril Sow (Eintracht), Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Nottingham Forest), Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz 05).

Delanteros: Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Noah Okafor (Salzburg), Rubén Vargas (Augsburgo), Breel Embolo (Mónaco), Haris Seferovic (Galatasaray).

Nómina de Camerún para el Mundial

Porteros: André Onana (Inter), Devis Epassy (Abha), Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marsella).

Defensas: Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Collins Fai (Al-Tai), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Nicolas Nkoulou (Watford), Christopher Wooh (Stade Rennais), Olivier Ntcham (Celtic).

Centrocampistas: Jerome Ngom (San Diego Loyal), Moumi Ngamaleu (Dinamo Moscú), Christian Bassogog (Shanghái Shenhua), Bryan Mbeumo (Brentford), George Nkoudou (Besiktas).

Delanteros: Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Karl Toko Ekambi (Olympique de Lyon), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Múnich) y Souaibou Marou (Coton Sport FC).

Grupo G de Qatar 2022